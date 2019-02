M5S | caso rimborsi | Giulia Sarti si autosospende e nelle chat spunta il nome di Casalino

La deputata del M5S Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia e si è sospesa dal partito per il caso dei mancati rimborsi : La deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera e si è autosospesa dal partito per il caso dei mancati rimborsi denunciato a inizio 2018 dalle Iene. Sarti era uno dei parlamentari

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata fa un passo indietro dopo che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla vicenda dei mancati bonifici ...

Caso rimborsi - si dimette la M5S Sarti : 19.27 "Dopo la richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente della commissione Giustizia della Camera e, a tutela del M5S, mi autosospendo". Così in una nota Giulia Sarti,M5S,sulla vicenda della mancata restituzione delle indennità parlamentari al Movimento, per la quale accusò il fidanzato denunciandolo. I pm riminesi hanno giudicato la denuncia ...

Caso restituzioni M5S - per procura la deputata Giulia Sarti non fu derubata da ex fidanzato : Per la procura di Rimini la deputata M5s Giulia Sarti non fu ‘derubata’ dall’ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan, 32enne consulente informatico. Come riporta la stampa locale è stata infatti depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo, per appropriazione indebita, nato dalle denuncia della presidente della commissione Giustizia della Camera alla squadra mobile di Rimini, con una particolareggiata querela in cui si ...

Caso Salvini - i ribelli M5S tirano dritto - la Taverna : 'Pletora di miserabili' : Il voto che presto dovrà essere affrontato in aula al senato sul Caso Salvini continua a dividere il Movimento 5 Stelle. Salvini è accusato dalla magistratura per sequestro di persona aggravato sul Caso della nave Diciotti, ora sarà la politica a decidere se il leader della Lega potrà usufruire dell'immunità parlamentare. Caso Salvini, tensioni nel Movimento 5 Stelle Paola Taverna, deputata grillina, ha definito i ribelli come una "pletora di ...

Ultimi sondaggi su Lega e M5S : cosa è successo dopo il caso Diciotti e il voto su Salvini : Nei sondaggi politici si allarga ancora di più la forbice tra gli alleati di governo. La Lega guadagna consensi nelle...

Tutti i guai del M5S innescati dal caso Salvini : Un problema che viene alla luce finisce per illuminarne molti altri in una catena minacciosa. La torsione politica del M5s nel voto al Senato sul processo a Salvini porta con sé nell’arco di una giornata altre questioni che possono rivelarsi foriere di nuovi guai per il movimento grillino. Basta pen

Figlia del diplomatico Nord Corea rimpatriata - nuovo caso Shalabayeva M5S - Pd e Leu : si faccia chiarezza - Salvini riferisca in Parlamento : ... una giovane incolpevole che, nonostante dovesse essere tutelata in Italia, rischia di essere persino torturata da uno dei peggiori regimi al mondo. Ho già attivato la Farnesina per avere tutte le ...

Luigi Di Maio fatto a pezzi - la rivolta M5S dopo il caso-Diciotti : 'Come voteranno in aula' - voce-bomba : Il vicepremier sa che deve fare qualcosa, ma non intende cedere la guida politica del M5S per concentrarsi sul governo, anche se sono sempre più in tanti a chiederglielo. L'idea che gli è venuta è ...