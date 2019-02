M5s | Casalino | Sarti si è nascosta dietro il mio nome L' ex di lei

M5s - Casalino 'Sarti si è nascosta dietro il mio nome'. L ex compagno 'Falso - sapeva'. Di Maio 'Espulsione doverosa' : Cronaca Quella lettera di Giulia Sarti ai vertici M5s: "Le scuse non bastano, c'è solo da vergognarsi" di GIUSEPPE BALDESSARRO e ROSARIO DI RAIMONDO OAS_RICH, 'Bottom',; Tutto nasce da un'indagine ...

Restituzioni M5s - Sarti all’ex : ‘Rocco ha detto di denunciarti’. Casalino : ‘Si è coperta col mio nome’. Di Maio : ‘Va espulsa’ : La chat Telegram tra Giulia Sarti e l’ex fidanzato coinvolge Rocco Casalino nel caso Restituzioni del M5s. E costringe Luigi Di Maio a esprimersi sulla vicenda: “Giulia Sarti si è dimessa dalla presidenza della commissione Giustizia, e si autosospesa. Ora il Movimento dovrà decidere l’espulsione, che credo doverosa”, dice il capo politico del M5s. Ieri, infatti, la deputata del M5s si è autosospesa dal Movimento e si è dimessa ...

