L'Unione europea boccia l'Italia : 'La manovra non aiuta la crescita' : l'Italia ha ancora squilibri economici 'eccessivi, il debito alto e la protratta scarsa produttività implicano rischi con rilevanza transnazionale, in un contesto di alto livello di Npl e di ...

L'Unione europea : 'In Italia squilibri macroeconomici eccessivi' : Per il sesto anno consecutivo l'Italia resta tra i Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi, insieme a Grecia e Cipro . A dirlo sarebbe la Commissione Ue, anche se il nuovo giudizio arriverà ...

Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato una multa di alcuni milioni di euro contro quattro squadre di calcio spagnole : Il Tribunale dell’Unione europea (l’organo di primo grado della corte di giustizia dell’UE) ha ha annullato una multa di alcuni milioni di euro fatta dalla Commissione europea a quattro società di calcio spagnole – Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao.

Mario Draghi : 'Uscire dall'Unione europea non dà maggiore sovranità' : "Porsi al di fuori dell'Ue può sì condurre a maggior indipendenza nelle politiche economiche, ma non necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso argomento vale per l'appartenenza alla moneta ...

L’Unione europea dice no a Trump : “Non prenderemo i foreign fighter” : Gli oltre 800 foreign fighter europei detenuti in Siria per ora restano dove sono. I principali governi Ue hanno infatti respinto al mittente la richiesta di Donald Trump, che li aveva spronati a riprendersi i connazionali per processarli. Assolutamente contrari il Belgio e il Regno Unito, ma anche Germania e Francia hanno chiuso la porta alle rich...

L'Unione europea è un progetto politico elitario - fallimentare - figlio di un'analisi storica totalmente sbagliata. : Le diversità di lingua, di cultura e la frammentazione politica non erano affatto un ostacolo né per la diffusione delle conoscenze, né per i commerci e l'economia. Ecco una mappa con le principali ...

Trump all'Unione europea : 'Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo' : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. 'G li Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno catturato in ...

Soros : 'Unione europea mi ricorda URSS sull'orlo del collasso - vinceranno i sovranisti' : Sono parole destinate a far discutere quelle rilasciate da George Soros sulla situazione odierna dell'Unione europea. Secondo l'opinione del famoso magnate della finanza il sogno di un'Europa unita sarebbe a un passo dal collasso definitivo, e alle prossime elezioni ci sarà il definitivo avvento delle destre sovraniste. Soros: 'L'Europa diretta verso l'oblio, rischia la fine dell'Unione Sovietica' George Soros notoriamente è un personaggio che ...

Riforma copyright - raggiunto l'accordo nell'Unione europea - : Intesa tra Parlamento, il Consiglio e la Commissione Ue sulla nuova normativa sul diritto d'autore, che garantisce maggiori diritti e una remunerazione maggiore a editori, artisti e autori. Tajani: "...

È stato approvato l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore : Era in discussione da quasi dieci anni e prevede la rimozione di quasi tutte le barriere tariffarie entro cinque anni

F1 - Ferrari nell’occhio del ciclone per il brand Mission Winnow : interviene anche l’Unione Europea : Dopo le indagini avviate dalle autorità australiane, l’Unione Europea vuole vederci chiaro sul rapporto tra la scuderia di Maranello e la Philip Morris Una situazione che fa discutere, nonostante i diretti interessati continuino a sottolinearne la completa liceità. La sponsorizzazione di prodotti legati al fumo in Formula 1 è vietata dal 2003 con la direttiva numero 33, per questo motivo il brand ‘Mission Winnow’ legato ...

Conte al Parlamento europeo : "Il seggio Onu vada all'Unione europea e non a uno degli Stati membri" : Il premier a Strasburgo: "Nessuno Stato membro europeo può da solo giocare un ruolo significativo. L'Unione europea deve muoversi in modo coordinato e deve parlare con una sola voce". E aggiunge: "Il problema Ue è la mancanza di soluzioni, non dissidi bilaterali"