blogo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)il regista del remake di Suspiria e di Chiamami col tuo Nome, è pronto per un nuovo progetto e si occuperà della regia di unatv per HBO che sarà girata inLa notizia non è ufficiale e non arriva direttamente dalla rete americana, ma è stata rilanciata dal sito Observer che riporta alcune sue fonti riservate. Considerando il coinvolgimento di HBO e die le ripresene, tutto lascia pensare che nella produzione potrebbe essere coinvolta anche Sky che ha un accordo firmato ormai due anni fa per lo sviluppo di progetti in collaborazione tra i due gruppi. Un accordo che al momento ha prodotto la miniChernobyl in arrivo a maggio ma che dovrà sicuramente portare altri frutti. E un progetto come questo sembra proprio l'ideale.a unatv HBOin, We Are Who We ...

PremiDavid : Questi i candidati per Miglior film 2019 : #ChiamamicoltuoNome di Luca Guadagnino, #Dogman di Matteo Garrone,… - cordeliamelieee : Dakota Johnson and Luca Guadagnino - SerieTvserie : Luca Guadagnino lavora a una serie tv HBO ambientata in Italia, We Are Who We Are -