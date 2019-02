Luca Guadagnino al lavoro per una nuova serie HBO

gqitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Inarrestabileche, mentre il suo Suspiria continua a mietere nuovi premi – tra i più recenti, gli Independent Spirit Awards – sarebbe già alsu un nuovo progetto. Secondo quanto rivelato da The Observer, si tratterebbe di unadrammatica per HBO, che si aggiunge agli altri piani di, tra cui il nuovo film, Blood on the Tracks, con protagonista Chloe Grace Moretz, mentre da tempo si parla del seguito di Chiamami col tuo nome, spinto anche da Andrè Aciman, scrittore del romanzo originale di cui è l'adattamento.Le prime anticipazioni Stando dalle prime indiscrezioni, il progetto potrebbe intitolarsi We are who we are: ladovrebbe comprendere otto episodi, di cuidovrebbe dirigere i primi due e il finale di stagione. Il regista starebbe anche scrivendo la sceneggiatura insieme ad altri due ...

PremiDavid : Questi i candidati per Miglior film 2019 : #ChiamamicoltuoNome di Luca Guadagnino, #Dogman di Matteo Garrone,… - liam92payne : RT @RaiCinema: .@PremiDavid 2019: per la prima volta due donne candidate alla miglior regia. #AliceRohrwacher con #LazzaroFelice e #Valeria… - giuggiolell : «We Are Who We Are»: la prima serie di Luca Guadagnino per HBO -