Lotta ai cambiamenti climatici | per gli italiani gli investimenti internazionali sono uno

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La Banca europea per gli(BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi la quarta edizione dell’indagine della BEI sul clima, sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono inell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Il quarto pacchetto di risultati si concentra su come i cittadini dell’UE percepiscono glicome modo di risolvere incisivamente questo fenomeno.I nuovi dati della BEI rivelano che per l’opinione pubblica italiana gliglobali, piuttosto che gli interventi nazionali, posgiocare un ruolo più efficace nellaai. Il 38% degliritiene che l’Italia dovrebbe investire in tutti i paesi che ne hanno bisogno, a prescindere da qualsiasi altra considerazione – ...

