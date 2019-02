F1 - Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel : “L’incidente? Sono stato passeggero della macchina. La Ferrari è competitiva” : Bruttissima mattinata per Sebastian Vettel che, durante la seconda giornata di Test F1 a Barcellona, è andato a sbattere contro le barriere esterne della curva 3 al Montmelò: dopo due ore di prove, durante le quali il tedesco aveva fatto siglare il secondo tempo di giornata, la Ferrari ha avuto un problema strutturale che ha compresso l’intero programma di lavoro. Fortunatamente il vicecampione del mondo è uscito illeso dalla vettura e ha ...

Carabinieri - Prova la truffa dello specchietto ai danni di un anziano - arrestato : Aveva Provato a truffare un anziano con il classico trucco dello specchietto, ma gli è andata male: i Carabinieri motociclisti del Nucleo radiomobile di Roma hanno notato il suo atteggiamento aggressivo nell'intento di spillare soldi al malcapitato e sono intervenuti. Il truffatore, un romano di 29 anni con precedenti penali, ha pensato bene di dileguarsi, cercando addirittura di speronare la moto di uno dei militari. Ne è nato così un ...

F1 - Sebastian Vettel : “Stiamo ancora cercando di capire a pieno la Ferrari”; Charles Leclerc : “Non è stato facile adattarsi alle condizioni della pista” : La prima giornata della seconda serie dei test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) è andata definitivamente in archivio. Un day-1 nel quale la Ferrari ha potuto sorridere per l’ottimo lavoro svolto da Sebastian Vettel sulla SF90 sia in termini prestazionali che con tanta benzina a bordo. La Rossa, al di là del quarto posto finale del tedesco, si è comportata più che bene e i riscontri sono stati positivi limitatamente ...

L’ex ministro israeliano Gonen Segev è stato condannato per spionaggio a favore dell’Iran : L’ex ministro dell’Energia israeliano Gonen Segev è stato condannato a 11 anni di carcere per spionaggio a favore dell’Iran, dopo aver confessato e patteggiato. Segev ha ammesso che nel 2012 ebbe contatti con alcuni funzionari dell’ambasciata iraniana e che è stato

Marcello Dell’Utri è stato prosciolto da una condanna di quattro anni per via di un errore nella sua richiesta di estradizione : Marcello Dell’Utri è stato prosciolto da una condanna a quattro anni per via di un errore nella sua richiesta di estradizione. Dell’Utri si trova al momento in detenzione domiciliare dopo essere stato condannato a sette anni nel 2014 per concorso esterno

Champions League – Arrestato ultrà dello Schalke per aggressione a tifoso del Manchester City : tifoso del Manchester City in gravi condizioni dopo l’aggressione della settimana scorsa, Arrestato ultrà dello Schalke Un ultras dello Schalke è stato Arrestato in Germania nell’ambito delle indagini sull’aggressione di un tifoso del Manchester City, rimasto gravemente ferito, dopo la partita di Champions League giocata a Gelsenkirchen mercoledì scorso. Secondo quanto reso noto dalla polizia l’uomo Arrestato ha 30 ...

Droga - pasticche di ecstasy nascoste nella camera della nonna : arrestato : Droga:giovane di 20 anni per sfuggire ai controlli della Polizia aveva nascosto 50 pasticche di ecstasy nella camera della nonna. arrestato da Polizia

USA - neve nel deserto dell’Arizona : montagne e cactus ricoperti da uno strato bianco. Nuovi record nello stato [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Assunzioni in arrivo a Ferrovie dello stato e ai Ministeri della Giustizia e Affari Esteri : Tante le posizioni lavorative aperte tra fine febbraio e inizio marzo con una ghiotta occasione per candidarsi a posti di lavoro molto interessanti. Si ricerca personale specializzato in varie aziende di prestigio nazionali, ma anche all'interno di diverse istituzioni pubbliche. Entriamo nel dettaglio delle figure ricercate. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assume con un contratto di lavoro a tempo indeterminato Esperti Sottosistemi di ...

Catanzaro : botte e violenze nei confronti dell'ex moglie - arrestato avvocato : Un avvocato originario di Lamezia Terme, di cui non sono state rese note le generalità, è stato tratto in arresto nella giornata di ieri dal personale del Commissariato di Polizia locale. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. La ex moglie dell'uomo, dopo aver subito per diversi anni minacce e violenze, ha avuto il coraggio di denunciare l'avvocato....Continua a leggere

Hilde Zadek - leggendaria soprano tedesca - pilastro dell'Opera di stato di Vienna - muore a 101 anni : Zadek debuttò nel mondo della lirica il 3 febbraio 1947 alla Wiener Staatsoper cantando nell'Aida di Giuseppe Verdi. Nel 1948 fece la sua prima apparizione al Festival di Salisburgo, specializzandosi ...

Pavia - uso indebito di carte di credito : arrestato il direttore dell'ufficio postale di Vigevano : La guardia di finanza di Pavia ha arrestato in flagranza il direttore dell'ufficio postale di Vigevano 2 per utilizzo indebito di carte di credito . L'uomo è stato denunciato per un ammanco di cassa ...

Il Capo di stato della Maggiore della Marina in visita ai cantieri navali di Castellammare. : Il cantiere stabiese è il simbolo di questo legame nel segno di una marittimità che si rinnova, garanzia di un made in Italy che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane e che trova nuovo ...

Corruzione al consiglio di stato - nelle carte la confessione dell’avvocato Amara : “È l’autore del depistaggio Eni” : Il depistaggio per fuorviare le indagini sulla maxi-tangente pagata da Eni per acquisire il giacimento Opl 245 in Nigeria c’è Stato. È questo il nuovo tassello emerso dalle indagini della procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia, sull’ormai noto “sistema Siracusa”, che un anno fa portò all’arresto di 13 persone tra cui un pubblico ministero. Un vero e proprio comitato d’affari, gestito dagli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore che ...