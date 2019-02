Livorno Cade dalla finestra mentre lava i vetri | muore a 60 anni La figlia colta da

MARINA MILITARE : PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO PER ACCEDERE ALL'ACCADEMIA NAVALE DI Livorno : Fino al 28 gennaio è possibile partecipare al CONCORSO per diventare Ufficiale di MARINA Segui le novità della # MARINA MILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare,...

Marina Militare - pubblicato il bando di concorso per accedere all’accademia navale di Livorno : E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) e terminerà il 28 gennaio il bando di concorso per l’ingresso in Accademia navale dei futuri ufficiali della Marina Militare . Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, ...