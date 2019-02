Liverpool-Watford 5-0

Dove vedere Liverpool-Watford - in diretta streaming e tv : Nel turno infrasettimanale di Premier League, valevole per la 28a giornata, Liverpool e Watford si sfidano. Mercoledì 27 Febbraio, alle ore 21.00, il mitico stadio di Anfield a Liverpool ospiterà una partita Dove nulla è scontato. Liverpool-Watford: come arrivano i reds La formazione di casa cercherà di tenere la testa della classifica (attualmente a 66 pti.) ad un solo punto sul Manchester City, impegnato all’Etihad Stadium contro ...