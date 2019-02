L' Italia è la prima al mondo a certificare i benefici delle foreste

Cinque giardini di ville e castelli Italiani da vedere in primavera : Spesso annoverati fra i più belli al mondo , sono un'autentica opera d'arte frutto di una progettazione ispirata e meticolosa. Perdetevi fra le serre, i boschi, i giardini a tema, il labirinto, la ...

L'Italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo. Prima del francese : Viaggiando all'estero è facile accorgersene: la maggior parte degli stranieri che provano a parlare italiano non riesce in realtà ad andare oltre a mamma, pasta, pizza e ciao, aggiungendo al tutto un convulso gesticolare di mani e dita che non fa più ridere da almeno una ventina di anni. Eppure la nostra lingua sarebbe pronta a prendersi una bella rivincita a livello mondiale: secondo i risultati della classifica stilata sullo scorso anno ...

Foreste 'certificate' che fanno bene - Italia prima al mondo : ANSA, - ROMA, 26 FEB - L'Italia la prima nazione al mondo a certificare i benefici delle Foreste. I 1.000 ettari, per ora 'bollinati' dalla scienza, riescono a conservare oltre 220 mila tonnellate di CO2, pari alle emissioni medie annue di pi di 110 mila auto, a cui si aggiungono 1.747 tonnellate di CO2 stoccate grazie alla riforestazione;...

Ambiente - Mattarella : “Tutela del territorio interesse primario per l’Italia” : “I mutamenti climatici rappresentano la sfida cruciale di questo periodo. Collegato a questo è il tema della cura del territorio, che realizza l’interesse prioritario per l’Italia. Non soltanto perché la cura del territorio riguarda la bellezza del nostro Paese, patrimonio riconosciuto in ogni parte del mondo, ma anche sotto il profilo economico, per il nostro sviluppo“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...

Meteo - tempo primaverile su tutta Italia : temperature oltre i 20° su diverse regioni : Rinforzo dell'alta pressione e temperature in aumento al Nord e in Toscana: punte fino a 20-21 gradi almeno fino a giovedì tuttavia ci saranno ancora forti venti al Centro-Sud. Possibile peggioramento nel weekend al Centro-Nord.Continua a leggere

Anticiclone in rinforzo sull'Italia - temperature in rialzo e anticipo di Primavera al Centro Nord : Roma - Dopo il passaggio dell'impulso freddo della giornata di lunedì, il resto della settimana si preannuncia dominato quasi interamente dall'alta pressione. Un robusto campo anticiclonico sta infatti dominando in lungo e in largo sull'Europa occidentale, favorendo una mitezza eccezionale per il periodo tra Francia e Regno Unito, e tra martedì e giovedì abbraccerà tutto lo Stivale. Pochi dunque i disturbi ...

Nasce in Italia la W.I.A - la prima Academy dedicata all’industria del Wedding : Si terrà martedì 5 marzo dalle ore 18.30 presso l’esclusivo Lounge Bar “Chez Moi” della catena Luxury Le Rêve de Naim, a pochi passi da Piazza di Spagna, il Cocktail di presentazione della Wedding Industry Accademy. Ad aver colto in maniera chiara l’esigenza di creare un unico istituto dedicato, in maniera verticale, alla formazione professionale di tutte le figure facenti capo all’”Industria del Matrimonio”, due affermate ...

Lombardia : F.Sala - 'prima regione in Italia su brevetti - numeri da record' (2) : (AdnKronos) - "Sulla base dei dati relativi ai primi accordi regionali per la ricerca e l'innovazione -ha spiegato- sono stati 94 i nuovi assunti, di cui 7 su 10 hanno meno di 35 anni". "Per ogni accordo, inoltre, è stato registrato in media almeno un brevetto. Per sostenere questa dinamica abbiamo

Lombardia : F.Sala - 'prima regione in Italia su brevetti - numeri da record' : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - "La Lombardia si conferma patria dell'innovazione e della ricerca con numeri da record. Sono quasi 20 mila le domande di brevetti depositate nel 2018 rispetto alle 15 mila del 2013, +30%, pari al 39% del totale nazionale. Questi numeri confermano che stiamo andando nell

Primavera 1 - Torino-Milan in diretta su SportItalia : Dove vedere Torino Milan Primavera in Tv e streaming – Manca poco al fischio d’inizio della sfida tra Torino e Milan, valida come posticipo della 20esima giornata del campionato Primavera 1. Situazioni opposte per i due club. Il Torino è reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana, ottenuta contro l’Inter e si trova momentaneamente al terzo […] L'articolo Primavera 1, Torino-Milan in diretta su Sportitalia è stato realizzato da ...

Jump Force debutta in prima posizione nella classifica software Italiana : La classifica software italiana di questa settimana vede due nuove new entry in prima e seconda posizione, si tratta di Jump Force, già recensito sulle nostre pagine, e di Metro Exodus, due giochi che, a quanto pare, sono stati particolarmente apprezzatiA chiudere il podio, invece, troviamo il "solito" FIFA 19.Qui sotto, potete vedere nel dettaglio le classifiche relative alla week 7 del 2019.Leggi altro...

Da ingiuria a diffamazione nei gruppi WhatsApp : prima storica sentenza in Italia : Quando parliamo di WhatsApp ci soffermiamo spesso e volentieri sulle bufale e le truffe che vengono messe in circolazione, al punto che di recente vi abbiamo parlato sulle nostre pagine di un aggiornamento utile a limitare proprio il fenomeno in questione. Tuttavia, all'interno delle chat, soprattutto quelle dei gruppi, è sempre più frequente un altro tipo di problema. Mi riferisco alle offese pubbliche verso altri membri della cerchia, al punto ...

Meteo - primavera in arrivo sull’Italia. Alta pressione - sole e tempo stabile : La primavera inizia ufficialmente il 21 marzo ma il cambio di temperatura cui assisteremo a breve ci darà un assaggio della stagione più attesa. La settimana che inizia il 25 febbraio regalerà temperature miti e tanto sole. Sembrerà davvero primavera e faremo fatica a credere che invece siamo ancora a febbraio. Sarà una sorta di prova generale della primavera appunto. L’inverno sembrerà finito. Vi sembra strano? Comprensibili visto il gelo e i ...