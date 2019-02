L’Intelligenza Artificiale migliora l’efficienza dei parchi eolici e ottimizza la

Stragi nelle scuole e possibili suicidi evitati grazie alL’Intelligenza artificiale : Negli USA si chiude in positivo il primo bilancio sui test effettuati da tre compagnie che hanno sviluppato un sistema atto a riconoscere gli intenti omicidi o suicidi dei giovani studenti americani: il funzionamento del sistema si basa su degli algoritmi “addestrati” a capire le intenzioni dei ragazzi tramite i testi elaborati, ma anche tramite i loro post sui social network, questi dati danno indicazione su possibili casi sospetti ed in ...

Le leggende metropolitane sulL’Intelligenza artificiale : (immagine: Getty Images) Per gli addetti ai lavori intelligenza artificiale è un’espressione generica che raggruppa diverse linee di ricerca e tecnologie. Il minimo comun denominatore è lo sviluppo di sistemi artificiali capaci di svolgere compiti che, negli animali, sono possibili grazie all’intelligenza. Ma se chiudiamo gli occhi le parole intelligenza artificiale evocano molto di più. Negli ultimi tempi la Ia è diventata una ...

Questi (bei) volti non esistono. Li ha creati L’Intelligenza Artificiale : I volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI volti dell'Intelligenza ArtificialeI ...

Fisco Hi-tech? Già attiva L’Intelligenza Artificiale contro gli evasori : Hanno pensato bene i cugini d’oltralpe di dotarsi degli ultimi ritrovati in campo di iA, l’intelligenza artificiale questa volta al servizio dei conti dello stato francese. Dati alla mano, il fenomeno dell’evasione fiscale non è un problema solo del nostro Paese, si stima che l’elusione delle tasse in Francia sia tra gli 80-100 miliardi di euro, cifra che ha spinto la Direction générale des finances publiques, ovvero l’agenzia francese delle ...

Open Ai - L’Intelligenza Artificiale di Elon Musk troppo pericolosa per essere resa pubblica : (foto: peepo via Getty Images) L’intelligenza artificiale si spinge oltre i suoi confini. Un gruppo di scienziati ha creato un nuovo sistema basato sul machine learning (o apprendimento automatico) in grado di comprendere testi e completarli, proseguendo la storia o la narrazione, rispondere a quesiti adattandosi a diversi stili di scrittura, e riassumere uno scritto. Questo sistema è un generatore di testo, chiamato Gpt-2, sviluppato da ...

La Francia sfrutta L’Intelligenza Artificiale per stanare gli evasori - ha già recuperato 235 milioni di euro : L’Intelligenza Artificiale sta aiutando il Fisco transalpino a stanare gli evasori. Per ovviare ai circa 80-100 miliardi di euro che ogni anno sfuggono ai controlli, per ammissione dello stesso ministro dei conti pubblici Gérald Darmanin, la Francia ha investito in tecnologia. Con un investimento di 20 milioni di euro ha creato il Mission Requêtes et Valorisation (MRV), un team composto da 22 esperti informatici che sta già dando i suoi ...

Chi ha paura delL’Intelligenza artificiale? : Da un po’ di giorni sul fattoquotidiano.it mi attirava un curioso articolo: Claudio Baglioni e la guida autonoma: “Mi preoccupa più di Sanremo”. Finalmente mi son deciso a leggerlo e mi permetto di aggiungere le mie considerazioni alle sue. Dichiaro da subito che sono un fervente sostenitore della robotica, dell’intelligenza artificiale e in particolare dei veicoli autonomi. Non trovo inopportuno che Baglioni si esprima su questo e altri ...

Così L’Intelligenza Artificiale “dorme” e dopo immagazzina più informazioni : Dormire, forse sognare. l’Intelligenza artificiale, dopo aver imparato a produrre fake news come quella realizzata dalla compagnia di ricerca Open Ai di Elon Musk, ora sa riposare e chissà in futuro imparerà avrà un’attività onirica: un po’ come i replicanti del romanzo di Philip Dick “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, che ha ispirato il famosissimo film Blade Runner. Un progetto tutto italiano, come riporta ...

Creata L’Intelligenza Artificiale che genera testi falsi ma credibili. Resterà segreta per non alimentare fake news e teorie complottiste : Se l’Intelligenza Artificiale può costituire un pericolo, meglio tenerla nascosta. Si potrebbe sintetizzare così la morale della notizia secondo cui OpenAI avrebbe creato un’Intelligenza Artificiale capace di scrivere notizie e opere di narrativa credibili, ma la terrà segreta, almeno per il momento. OpenAI è una società di ricerca senza scopo di lucro co-finanziata da Elon Musk. L’Intelligenza Artificiale che ha realizzato si ...

Queste persone non sono vere. I loro volti sono stati creati dalL’Intelligenza Artificiale : Chi è la bella ragazza nella foto qui sotto? Vi sembrerà inquietante, ma non esiste. È un volto sorridente, credibile e imperfetto nella sua naturalezza, ma Madre Natura non ha nulla a che vedere con la sua creazione. È frutto di un’Intelligenza Artificiale, anzi, di due Intelligenze Artificiali che lavorano insieme. È il risultato di un complesso lavoro svolto da Nvidia, noto produttore di soluzioni hardware e software per il gaming, ...

Perché la filosofia aiuterà a trovare lavoro ai tempi delL’Intelligenza artificiale : “I prossimi trent’anni porteranno un cambiamento più grande di quello vissuto negli ultimi trenta”. Un futuro eccitante, dunque, ma pieno di sfide, che è importante affrontare “senza pregiudizi”. Così Brad Smith, presidente di Microsoft, intervenendo al Politecnico di Milano nell’ambito della presentazione di Ambizione Italia. Ovvero un progetto voluto dalla sede italiana della software house di Seattle insieme all’ente ...

IBM Research lavora alla produzione di cibo sostenibile e sano grazie alla tecnologia e alL’Intelligenza Artificiale : La tecnologia serve nella vita di tutti i giorni. Non solo per telefonare e usare i computer, ma anche per mangiare sano e tutelare l’ambiente. A dare una chiara idea è IBM Research, la costola della multinazionale informatica che si occupa di applicare le tecnologie alla vita quotidiana. Ha pubblicato i contenuti del progetto “5 in 5” in discussione in questi giorni durante l’evento Think 2019 a San Francisco. Si tratta ...

Rifugi automatizzati per gatti randagi - L’Intelligenza Artificiale li riconosce e segnala se sono malati : L’Intelligenza Artificiale tende la zampa al mondo felino grazie a un progetto di un ingegnere di Baidu, il principale motore di ricerca in lingua cinese. Si chiama Wan Xi e ha avuto l’idea di costruire un Rifugio per gatti automatizzato, per proteggerli dal freddo invernale di Pechino, dove le temperature medie possono scendere fino a -4 gradi. Materialmente si tratta di una struttura in legno con gli interni climatizzati. La ...

Bambini e malattie : arriva L’Intelligenza Artificiale che fa diagnosi veloci e sicure : L’Intelligenza Artificiale si trasforma in pediatra: messa a punto una nuova AI in grado di riconoscere e diagnosticare le malattie più comuni nei Bambini, il tutto grazie ad apprendimento automatico e Big Data. Il nuovo modello, pubblicato sulla rivista Nature Medicine da ricercatori dell’Università Medica di Guangzhou (Cina), dell’Università della California a San Diego e della Yitu Technology di Guangzhou, ha portato alla ...