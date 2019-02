Liliana Segre | marito | età e frasi Chi è la senatrice a vita

TV - RAI3 : ospite a FuoriTg la senatrice a vita Liliana Segre - per non dimenticare : Lunedì 4 febbraio, ospite a FuoriTg la senatrice a vita Liliana Segre, per non smettere di illuminare un passato che non bisogna dimenticare. A una settimana dal Giorno della Memoria il Tg3 continua ad affrontare il tema dell’antisemitismo che non è mai scomparso e ha ricominciato a mostrarsi senza inibizioni, ma dalla testimonianza di chi ha vissuto sulla sua pelle l’orrore della Shoah le nuove generazioni possono trarre gli anticorpi per ...