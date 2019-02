L’ex avvocato fidato di Trump lancia accuse durissime a Trump

ilfoglio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) New York. Mercoledì Michael Cohen è andato al Congresso a testimoniare sotto giuramento contro il suo ex capo Donaldin una seduta molto attesa e trasmessa in diretta tv. Cohen è stato l’e uno dei collaboratori più stretti del presidente americano per più di dieci anni, ha gestito per

francescocosta : Dice bene @maggieNYT: ci siamo abituati a tutto, ma quello di oggi è davvero un fatto straordinario e raro. L'ex av… - francescocosta : Sta per iniziare al Congresso la deposizione di Michael Cohen, l'ex avvocato e tuttofare di Trump che ha deciso di… - Corriere : ‘Trump, truffatore razzista’: l’ex legale Cohen accuserà il presidente alla Camera -