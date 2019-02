Le notizie de giorno – Tra provvedimenti e procedimenti | le ultime su Serie A e Champions

Le notizie del giorno – Vialli commuove il mondo del calcio : Le notizie del giorno – “Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto ‘diamolo a Vialli, che magari l’anno venturo e’ troppo tardi’. A proposito di cancro, io sto bene, tutto procede bene. Non e’ stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi sto preparando meglio rispetto a quando giocavo a calcio. Ce la sto mettendo tutta e credo che dovrete sopportarmi per molto tempo”. Sono le commoventi ...

Le notizie del giorno – Del Piero acquista un club - stagione finita per Icardi : Le notizie del giorno – Annuncio a sorpresa da parte di Alessandro Del Piero, l’ex calciatore della Juventus pensa al futuro e ha comunicato di aver acquistato un club negli USA: “alla fine della scorsa estate ho deciso, insieme alla società Edge Americas di cui sono cofondatore, insieme al mio business partner Jeffrey Whalen, di acquistare una piccola squadra di calcio. La squadra si chiama LA 10 FC, e i nostri colori sociali sono ...

Le notizie del giorno – Il lutto in casa Juve e la frecciata di De Laurentiis ai bianconeri : Le notizie del giorno – E’ un giorno triste per tutto il mondo del calcio, è morta Marella Agnelli, moglie dell’Avvocato Gianni. Era malata da tempo e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Era nata a Firenze nel 1927, è stata anche una fotografa, nel 1953 sposa Gianni Agnelli, due i figli: Edoardo e Margherita. Nel 1977 ha ottenuto negli Stati Uniti l’Oscar del disegno, ...

Le notizie del giorno – Squadra italiana sequestrata : Le notizie del giorno – Clamoroso quanto successo nelle ultime ore, una Squadra di calcio è finita sotto sequestro per il legame tra calcio, criminalità organizzata e scommesse. Nel dettaglio come riporta la rosea la Guardia di Finanza ha posto i sigilli alla Asd Città di Misterbianco, società calcistica militante nel campionato di promozione siciliano (girone C). Si tratta di una seconda puntata dell’operazione RevolutionBet, il ...

Le notizie del giorno – Il caso Icardi e le condizioni di Khedira : Le notizie del giorno – “Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un ...

Champions - partite di oggi e ultime notizie : è il giorno di Atletico-Juve : Simeone? Per noi è il migliore allenatore al mondo. resterà a lungo all'Atletico". Queste le parole del Presidente dell'Atletico Cerezo all'arrivo al ristorante dove è in corso il pranzo dei club. ...

Le notizie del giorno – La decisione di Icardi ed i problemi di salute di Khedira : Le notizie del giorno – Compleanno amaro per l’attaccante Mauro Icardi, il calciatore nerazzurro ha spento 26 candeline e ha festeggiato in compagnia della moglie Wanda Nara e i figli nella loro villa sul lago di Como. L’attaccante argentino su Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente sullo sfondo del lago abbracciato alla moglie-agente mentre la moglie sul profilo ha pubblicato un’immagine della famiglia al ...

Le notizie del giorno – Svolta sul futuro del Palermo - il cane di Emiliano Sala commuove : Le notizie del giorno – Il Palermo è in piena lotta nel campionato di Serie B ed adesso arrivano buone notizie anche sul fronte societario con l’ufficialità del passaggio di proprietà. “L’Us Città di Palermo e la Damir srl – si legge nel comunicato diffuso in nottata – annunciano con soddisfazione di avere raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si apre ...

Le notizie del giorno – Auto cade nella scarpata - muore calciatore : Le notizie del giorno – E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, ...

Le notizie del giorno – Penalizzazione per il Palermo - scontri in Padova-Foggia : Le notizie del giorno – Il Palermo è in piena corsa per la promozione nel campionato di Serie A, il club rosanero sta disputando una stagione molto importante ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo, tiene banco infatti la questione societaria. E’ saltata infatti la trattativa con la Damir di Palermo, azienda nel campo pubblicitario e come riporta la rosea ormai sembra inevitabile la Penalizzazione in ...

Le notizie del giorno – La bomba sullo scandalo sessuale Wanda Nara-Brozovic - il centrocampista denuncia Corona : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più calda in casa Inter, i nerazzurri devono fare i conti con il caso Icardi, l’attaccante non parteciperà alla gara contro la Sampdoria dopo la decisione del club nerazzurro di affidare la fascia di capitano ad Handanovic. Ma non solo. “Assoluta falsità della notizia”: con questa motivazione Fabrizio Corona è stato querelato dal calciatore Marcelo Brozovic. L’ex re dei paparazzi aveva ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulla cessione della Sampdoria ed il caso Icardi : Le notizie del giorno – Sono ore calde in casa Sampdoria, la squadra è concentrata sul campionato ed in particolar modo sull’importante gara contro l’Inter ma nel frattempo si pensa anche e soprattutto al futuro del club con la possibilità di un passaggio di proprietà. Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra il vicepresidente Antonio Romei e alcuni emissari del fondo statunitense, per il momento la fumata è stata grigia. ...

Le notizie del giorno – Caos Inter - scoppia il caso Icardi : Le notizie del giorno – Clamoroso in casa Inter, Icardi non è più il capitano della squadra. “Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic”. Con questo clamoroso Tweet l’Inter ha comunicato la decisione di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi, adesso il ruolo è stato affidato al portiere Handanovic. Una dura presa di posizione da parte del club nerazzurro che porta ad una rottura che ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio e nuovo incendio in Brasile : Le notizie del giorno – Lutto nelle ultime nel mondo del calcio. E’ morto infatti all’età di 81 anni Gordon Banks, portiere della nazionale inglese campione del mondo nel 1966. La notizia è stata riportata direttamente dallo Stoke City, una delle squadre in cui ha militato. Grandissimo estremo difensore, è stato considerato come uno dei migliori portieri di sempre nella storia, ha collezionato 73 presenze in nazionale, con i club ha ...