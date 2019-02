Le mani della ' ndrangheta su Cantù I carabinieri | mai vista tanta paura

... " Con quale criterio ha stilato l'elenco degli atleti premiati in occasione della manifestazione Festa dello sport?" : ...non ho capito con quale criterio la commissione che ha stilato l'elenco degli atleti delle varie discipline sportive che sono stati premiati in occasione della maniFestazione 'Festa dello sport', ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : marcia trionfale della Germania nel team event su Austria e Norvegia. Italia ottava : Vittoria per la Germania nella vera novità di questi Mondiali di Salto con gli sci, il team event femminile, alla sua prima presenza in quel di Seefeld: sull’HS109 Austriaco le tedesche, pur non demolendo la concorrenza, conseguono con buon agio la medaglia d’oro. Il punteggio complessivo di 898.9 consente al quartetto composto da Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e Katharina Althaus di dare al contingente tedesco il terzo ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per le zone joniche : “nuovo flusso freddo dai Balcani - forti venti di Grecale e mareggiate al Sud tra stasera e domani” : Un flusso di correnti più fredde provenienti dall’Europa nord-orientale giungerà sulle aree ioniche, determinando dalla serata di oggi e nella giornata di domani, un rinforzo dei venti da nord sulle regioni meridionali dell’Italia, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla serata di ...

Tutta la rabbia di Marotta : il suo sfogo è il manifesto della nuova Inter : La Gazzetta dello Sport torna sui fatti di Fiorentina-Inter e spiega come Marotta abbia reagito in modo fermo al torto subito. 'Una notte per pensare ancora, provare a far sbollire la tensione e preparare la risposta. ...

Antonio Casamonica condannato a 7 anni per il raid al Roxy Bar della Romanina : Il tribunale di Roma ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica in relazione all’aggressione in un bar della Romanina, un quartiere periferico, avvenuto il 1 primo aprile dell’anno scorso. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e ...

Speciale U&D - domani la registrazione della scelta di Luigi in onda il 1 marzo : Mancano pochi giorni alla messa in onda del terzo appuntamento dello Speciale di Uomini e donne, previsto per venerdì 1 marzo, che vedrà al centro dell'attenzione la scelta di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzales. Tra oggi e domani termineranno le registrazioni al castello, dove avverrà la decisione finale dei tronisti, dopo il weekend passato in villa. Grande attesa per i fan del programma di Maria De Filippi per conoscere chi sarà la ragazza ...

Abusi - la Germania chiede l'accesso agli archivi della Chiesa tedesca : Ma il giorno dopo si è registrata anche una importante richiesta politica da parte del governo tedesco. 'Sulla pedofilia, la Chiesa deve collaborare con gli organi di Giustizia, e mettere gli atti a ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : un’ottima Italia nel salto della team sprint - medaglie però lontane. Guida la Germania : Meglio di così, onestamente, non si poteva fare. La coppia Italiana formata da Alessandro Pittin ed Aaron Kostner ha disputato un’eccellente prova di salto nella team sprint dal trampolino HS130 di Seefeld per quanto riguarda i Mondiali di Combinata nordica. Gli azzurri sono addirittura settimi, con il giovanissimo classe 1999 che si è disimpegnato al meglio ed il carnico che è riuscito a difendersi, la lotte per le medaglie sembra però ...

Settimana della Moda di Milano : il black&blue di Armani (e le altre sfilate) : Salvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoSalvatore FerragamoRoberto CavalliRoberto CavalliRoberto CavalliRoberto CavalliRoberto CavalliRoberto CavalliMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniMissoniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniGiorgio ArmaniVolge al termine la Settimana della Moda di Milano dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2019/20. Nella ...

Il manifesto di 1 - 5 milioni di professionisti della Salute. «Rilanciamo il Ssn» : 2 della Costituzione che ricorda alle istituzioni i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale su cui deve fondarsi la vita del Paese, dell'art. 3, eguaglianza dei cittadini, e ...

Conte nella nuova sede della Roma : 'Io tifoso maniaco - ma non 'gufo' le altre' : Roma - Festa con ospite a sorpresa, graditissimo e tifosissimo, per l'inaugurazione della nuova sede della Roma. Al portone dei raggianti uffici dell'Eur, già in attività dallo scorso dicembre, ha ...

Milanmania : Calabria-Rodriguez è la coppia di terzini più forte della Serie A : Non male anche le alternative, un vice-Campione del Mondo, Ivan Strinic , un potenziale azzurro come Andrea Conti , questa sera titolare contro l'Empoli, e il vecchio bucaniere Ignazio Abate . Un ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series della greco-romana in Ungheria. Le donne fanno tappa in Germania : Fine settimana denso di impegni per la Lotta italiana: gli azzurri della greco-romana saranno impegnati a Gyor, in Ungheria, nelle Ranking Series, che mettono in palio punti pesanti per la classifica mondiale. Saranno sette gli azzurri impegnati, tra i quali spiccano i nomi di Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, e di Daigoro Timoncini, il quale tenta la qualifica alla quarta edizione dei Giochi ...

I due manager della Thyssen possono essere arrestati in Germania : Roma, 22 feb., askanews, - 'Sta circolando la notizia di un presunto arresto dei due manager della ThyssenKrupp condannati in Italia nel 2015 per il rogo allo stabilimento di Torino: non è così, però ...