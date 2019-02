Le istruzioni per il Jova Beach Wedding Party | Jovanotti sposa alcune coppie | come

optimaitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Finalmente sono disponibili online i dettagli per partecipare al, anticipato in conferenza stampa al momento della comunicazione degli eventi estivi dinotti. L'artista spiega di aver ricevuto migliaia di richieste e ora finalmente spiega per filo e per segnofare per inoltrare la propria richiesta formale al fine di essere presi in considerazione per l'estrazione finale.notti non potrà ovviamente esaudire tutte le richieste. I vincitori verranno sorteggiati il giorno 3 aprile tra tutti coloro che avranno effettuato la richiesta di partecipazione attraverso l'apposito sito ufficiale. Per candidarsi e per provare quindi ad essere tra le fortunateche verranno unite in matrimonio danotti è necessario selezionare la data scelta e compilare il modulo in ogni sua parte.Andrà indicato anche il nome del proprio partner, andranno poi ...

