Le date di Fortnite Stagione 8 | ecco quando inizia e finisce la nuova Battle Royale

Disponibile il content update v7.40 di Fortnite che introduce il Driftboard : Come già vi avevamo anticipato questa mattina, Epic Games ha finalmente reso Disponibile il nuovo content update 7.40 di Fortnite che, tra le novità, introduce il Driftboard.Sul sito ufficiale di Epic potete vedere tutti i dettagli dell'aggiornamento. Il Driftboard viene introdotto come oggetto a tempo: "entra in battaglia con stile sul Driftboard! Spara ai nemici, sfoggia acrobazie e sfreccia verso la vittoria con questo oggetto a ...

Il content update v7.40 di Fortnite arriva oggi : Epic Games ha rivelato l'orario esatto del lancio del nuovo content update v7.40 di Fortnite.Come segnala Fortnite Intel, sappiamo per certo che il Driftboard sarà una delle novità dell'aggiornamento.Il Driftboard è stato rivelato prima dell'annuncio di Epic, ma solo di recente è stato confermato. Fortunatamente, i giocatori non dovranno aspettare molto per mettere le mani su questo nuovo oggetto.Leggi altro...

Epic Games svela alcune novità in arrivo con l'update 7.40 di Fortnite : Come segnala VG247.com, Epic ha offerto ai giocatori una sbirciata ai prossimi aggiustamenti previsti per Fortnite con l'aggiornamento 7.40.L'imminente update aggiungerà un pulsante interattivo alle ziplines, oltre a dare l'immunità da caduta.I lanciarazzi avranno il loro tempo di ricarica aumentato da 2,52 a 3,24 secondi e non si troveranno più nei forzieri.Read more…

Conferme per Fortnite Stagione 8 : quando inizia e news sul prossimo update : Fortnite Stagione 8 è solo il passo successivo di un percorso lastricato di successi. Un percorso, quello dello shooter online di Epic Games, che ha saputo fare tesoro dei feedback degli appassionati e dell'esperienza del team di sviluppo. Dando vita al fenomeno Battle Royale per eccellenza. Non è infatti un segreto che la Battaglia Reale degli stessi autori di Gears of War sia la più giocata del 2018, e che allo stesso tempo guardi con ...

In arrivo oggi il nuovo content update v7.30 di Fortnite : Come segnala Fortnite Intel, Epic Games ha rivelato l'orario esatto del lancio del suo prossimo aggiornamento di contenuti di Fortnite.Stando all'immagine del tweet di Epic, possiamo vedere un falò, quindi è molto probabile che l'oggetto in questione sia tra le aggiunte principali dell'aggiornamento.Lo sviluppatore ha confermato nello stesso tweet che il content update v7.30 di Fortnite sarà reso disponibile alle ore 14 italiane.Read more…

Update 7.30 Fortnite : skin - emote e tutte le novità dell’ultimo aggiornamento : Il grande successo conquistato nell'ultimo anno da Fortnite pare non volersi affatto arrestare. Lo shooter online di Epic Games continua ad essere sulla cresta dell'onda, con una Battaglia Reale giocatissima su un po' tutte le piattaforme disponibili. Gli utenti PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e addirittura su dispositivi mobile sono infatti quotidianamente alle prese con sparatorie di massa e Sfide sempre nuove, arrivate di recente alla ...

Atteso per oggi il Content Update v7.20 di Fortnite : L'aggiornamento di Fortnite che molte persone stavano attendendo sta arrivare nella giornata di oggi.Mentre la patch 7.20, che introduceva il ri-schieramento dei deltaplani e la modalità a tempo Colposecco, è stata pubblicata qualche giorno fa, l'aggiornamento di contenuto arriverà oggi.Come segnala Fortnite Intel, secondo un tweet proveniente dall'account ufficiale di Fortnite, il Content Update sarà disponibile dal 22 gennaio, ovvero oggi, ...