Recupero Lazio-Udinese - ecco la data e le variazioni Lazio-Parma e Napoli-Udinese : Recupero Lazio-Udinese – Importante comunicazione della Lega A in relazione alla partita del massimo torneo italiano tra Lazio e Udinese che non si è disputata lo scorso weekend. La partita verrà recuperata mercoledì 10 aprile alle ore 19. In caso di qualificazione della ROMA ai quarti di finale della UEFA Champions League e di programmazione della gara di andata in casa, il Recupero sarà fissato mercoledì 17 aprile 2019, sempre con ...

Serie A - cambiano gli orari di Lazio-Parma e Napoli-Udinese : i dettagli : Le gare di Serie A valide per la 9ª giornata di ritorno, Lazio-Parma e Napoli-Udinese hanno subito uno spostamento di orario La Lega calcio di Serie A ha comunicato la variazione di due gare della 9ª giornata di ritorno: domenica 17 marzo 2019 alle ore 15.00 andrà in scena Lazio-Parma (anziché alle ore 18.00), mentre sempre domenica 17 marzo 2019 si disputerà alle ore 18.00 Napoli-Udinese (anziché alle ore 15.00). ...

Lazio-Udinese - Inzaghi in conferenza stampa : Lazio-Udinese – Si giocherà eccezionalmente lunedì sera allo stadio Olimpico per l’ultimo posticipo della giornata di Serie A. Per dar spazio al rugby (impegnata domenica l’Italia nel 6 Nazioni contro l’Irlanda) e per far rifiatare i biancocelesti dopo l’impegno di Europa League, Lazio-Udinese rappresenterà il monday night di questo turno di campionato. Una sfida delicata […] L'articolo Lazio-Udinese, Inzaghi ...

Lazio-Udinese posticipata - ecco il motivo e cosa succede per il Fantacalcio : Lazio-Udinese posticipata – La partita tra Lazio ed Udinese ed inizialmente prevista per la giornata di lunedì non si disputerà. La squadra di Simone Inzaghi è stata eliminata ai sedicesimi contro il Siviglia ma la partita contro i bianconeri non si giocherà ugualmente, l’Olimpico nella giornata di domani sarà infatti occupato per per la Nazionale di rugby mentre martedì ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. La ...

Lazio-Udinese rinviata : alla Magic sarà 6 politico per tutti - tranne Fofana : Lazio eliminata dall'Europa League, ma con l'Olimpico occupato domenica dalla Nazionale di rugby e l'impegno dei biancocelesti martedì in Coppa Italia contro il Milan, la gara della 25esima giornata ...

