Lazio-Milan | semifinale di andata a reti inviolate | le pagelle | bene Acerbi | male Suso

Lazio-Milan 0-0 : la qualificazione alla finale di Tim Cum si deciderà al ritorno : Lazio-Milan finisce 0-0 e dunque la qualificazione alla finale di Coppa Italia 2018-2019, si deciderà nel match di ritorno del prossimo 24 aprile a San Siro. Quella andata in scena all'Olimpico è stata una partita aperta fino alla fine, che non è mai apparsa scontata. Le due squadre si sono date battaglia dopo una leggera fase di studio e entrambe hanno cercato di fare la propria partita. L'occasione più pericolosa del match è stata un palo ...

Lazio-Milan - Gattuso : “Il pari me lo tengo stretto ma potevamo fare meglio” : LAZIO MILAN 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio contro la Lazio in Coppa Italia: “Dal punto di vista qualitativo abbiamo fatto un passo indietro. A livello difensivo abbiamo fatto molto bene, la Lazio ha giocato sui nostri errori. Abbiamo sbagliato […] L'articolo Lazio-Milan, Gattuso: “Il pari me lo tengo stretto ma potevamo fare ...

Piatek spento - Lazio spreca e Milan si salva : La Lazio imbavaglia il bomber seriale Piatek ma il Milan perde solo ai punti all'Olimpico. L'andata di semifinale di Coppa Italia resta cosi' una pagina bianca, anche nel punteggio, e solo tra due mesi verra' riempita al Meazza col nome dell'aspirante al trofeo. Una formula che ruba emozioni e condiziona anche l'andamento di una partita che ne offre davvero poche. I biancocelesti sono reduci da tre ko di fila, due col Siviglia e una col Genoa, i ...

Lazio-Milan a reti bianche : Zero reti e discorso rinviato alla gara di ritorno. Lazio e Milan non si fanno del male e chiudono la semifinale d'andata di Coppa Italia sullo 0-0. Una partita senza troppi contenuti che non soddisfa ...

Coppa Italia - le pagelle di Lazio-Milan : SPORTMEDIASET CALCIO Coppa Italia, le pagelle di Lazio-Milan Coppa Italia, le pagelle di Lazio-Milan Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp Strakosha 6 - Dalle sue parti il Milan ci ...

Semifinale Coppa Italia - Lazio-Milan 0-0 : regge il muro rossonero : Finisce senza reti l'andata della prima Semifinale di Coppa Italia, all'Olimpico Lazio-Milan 0-0. Due squadre bloccate e pochissime occasioni degne di nota, praticamente tutte biancocelesti. Dopo venti minuti di squadre corte la Lazio sfiora il gol in tre situazioni con Patric, Immobile e Milinkovic-Savic, ma senza mai impegnare Donnarumma. Nella ripresa ancora il portiere rossonero ha chiuso su Correa e Savic. Gara di ritorno ad aprile.--Si ...

La Lazio attacca ma non fa gol - il Milan nemmeno ci prova : 0-0 : La Lazio attacca ma non fa gol, il Milan nemmeno ci prova: 0-0 – Spettava alla Lazio, padrona di casa, attaccare il fortino di Donnarumma. Lo ha fatto per 90 minuti, senza concludere niente. E ci si è messo pure il palo che, forse convinto dal portierone Milanista, si è spostato di un paio di centimetri respingendo il gran tiro di Immobile. Un tiro inutile, perché Ciro era in evidente fuorigioco. Poi… poi niente, tanti tiracci da ...

Lazio-Milan - Gattuso : “passo indietro rispetto alle ultime prestazioni” : Pareggio per il Milan nella gara di Coppa Italia contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni Rai: “passo indietro dal punto di vista qualitativo, a livello difensivo abbiamo fatto bene, la Lazio è una squadra molto fisica e ti crea dei grattacapi, negli ultimi 30 metri potevamo fare meglio. Piatek non è stato mai servito, passavamo sempre da Bakayoko, invece dovevamo servire più le mezzali. Abbiamo palleggiato in ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati - si decide tutto nella semifinale di ritorno : Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di Calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco. Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Abbiamo fatto una grande gara. Mancato solo il gol” : LAZIO MILAN 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio contro il Milan in Coppa Italia: “Ci è Mancato solo il gol, ma i ragazzi hanno fatto una grande partita contro il Milan, la squadra più in forma della Serie A a […] L'articolo Lazio-Milan, Inzaghi: “Abbiamo fatto una grande gara. Mancato solo il gol” proviene da Serie A News ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi dopo il pari : “non parlo di Var - buona prova dei ragazzi” : Lazio, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio a reti bianche della sua squadra contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, si è presentato ai microfoni della Rai dopo la gara pareggiata con il Milan. L’approdo in finale di Coppa Italia si deciderà solo al ritorno in quel di Milano: “Siamo scesi bene in campo, abbiamo fatto una grande partita. Io penso che ci siano stati meriti della ...

Lazio-Milan 0-0 : la sfida per la finale rinviata al ritorno - tra due mesi : Lazio e Milan pareggiano 0-0 all'Olimpico nella prima semifinale di andata di Coppa Italia. Primo tempo di marca biancoceleste: i padroni di casa sfiorano il gol almeno in tre occasioni nella seconda ...

Lazio-Milan 0-0 : porte serrate all’Olimpico - si deciderà tutto a San Siro : Pareggio a reti bianche tra Lazio e Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. I biancocelesti di Inzaghi producono di più, ma i rossoneri di Gattuso sono sempre in guardia. Si deciderà tutto il 24 aprile nella gara di ritorno a Milano. Bello l’abbraccio finale tra i due tecnici dopo una partita con tanto orgoglio e personalità da parte delle loro formazioni. PRIMO TEMPO – Dopo una prima fase di match equilibrata ma poco ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “oggi è mancato solo il gol” : Pareggio nella gara di Coppa Italia per la Lazio contro il Milan, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni Rai: “è mancato solo il gol, abbiamo fatto una partita di sostanza, non abbiamo concesso nulla, solo una parata per Strakosha, dovevamo far gol ma è un buon risultato perchè non abbiamo preso gol. Grande prestazione di Acerbi ma di tutti i difensori, abbiamo limitato gli attaccanti e fatto anche la partita, è mancata la ...