Lavoro | ok al decreto tariffe Inail | taglio medio del 32%

Lavoro - ok al decreto tariffe Inail : taglio medio 32% : Arriva il taglio delle tariffe Inail per le imprese, che vengono mediamente ridotte di un terzo generando un risparmio complessivo in tre anni di circa 1,7 miliardi di euro. Una misura con cui si comincia ad 'abbattere' il cuneo fiscale, evidenzia il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio. Ma che, allo stesso tempo, apre a polemiche sui fondi per la prevenzione e la sicurezza...

'Verso il Festival del Lavoro' chiude con decreto dignità e legge bilancio : Genova, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Gli effetti sul lavoro del 'decreto dignità' e delle altre misure presenti in legge di bilancio. E' questo il tema che ha chiuso oggi, a Genova, la 'due giorni' di 'Verso il Festival del Lavoro', la manifestazione organizzata dai consulenti del lavoro come 'an

Sblocca-cantieri - Salvini : “Ho presentato a Conte un decreto elaborato dalla Lega”. Toninelli : “Integrerà Lavoro fatto dal Mit” : Matteo Salvini da Cagliari annuncia il suo decreto Sblocca-cantieri, elaborato tutto in casa Lega. Il ministro dell’Interno, durante la conferenza stampa al fianco del neo-governatore sardo Christian Solinas, ha spiegato di aver presentato martedì al premier Giuseppe Conte “una nostra proposta”. “Conto che entro oggi il presidente del Consiglio mi dia una risposta definitiva“, ha rilanciato poi il vicepremier del ...

Decretone - Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini : “Sì Lavoro - sì Tav - no alle bugie” : La capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul decreto su reddito e pensioni: “Sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì alla Tav, no alle bugie del governo che ruba il futuro agli Italiani” L'articolo Decretone, Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini: “Sì lavoro, sì Tav, no alle bugie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Parentopoli Atac - il tribunale del Lavoro riammette con decreto del 1931 la compagna dell’ex assessore Marchi : Licenziata per Parentopoli, riammessa grazie a un Regio decreto del 1931. Torna in Atac la compagna di Sergio Marchi, assessore capitolino ai Trasporti nei primi due anni di Gianni Alemanno sindaco, fra il 2008 e il 2011, sostituito all’indomani dell’esplosione dello scandalo. Flavia Marino, infatti, era stata licenziata il 18 aprile 2017, insieme ad altre 32 persone, dopo la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti di 5 dirigenti ...

Lavoro - perché reddito di cittadinanza e decreto «dignità» non risolvono l’emergenza giovani : Il nostro Paese resta inchiodato a un livello di disoccupazione giovanile sopra la media Ue, con quote record di Neet e crescita degli inattivi. Ma le misure dell’esecutivo Lega-Cinque stelle non sembrano “centrare” il problema, la creazione di Lavoro...

"Il decreto dignità funziona". "Bugiardi - meno occupati". Chi ha ragione tra DI Maio e Boschi sul Lavoro : MILANO - I dati pubblicati oggi dall'Inps 'sono i primi effetti del decreto dignità e mi danno tanto entusiasmo per andare avanti su questa strada' esulta Luigi di Maio . 'Di Maio è un bugiardo. I ...

Decreto Dignità : Lavoro intermittente facilita inserimento giovani nel mondo del Lavoro : Tra 2017 e il 2018, complice anche il miglioramento dell'economia, i contratti a termine e apprendistati sono stati trasformati sempre più spesso in contratti a tempo indeterminato. Tale dinamica di ...

Decreto legge semplificazioni in Gazzetta : novità su Fisco e Lavoro : È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto semplificazioni, approvato in via definitiva il 7 febbraio scorso. Il via libera definitivo della Camera al Dl è arrivato con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti. Un iter molto complesso ha portato all’approvazione finale, fatto di molte frenate e stralcio massivo di emendamenti, con il Presidente Sergio Mattarella in pressing per far si che dal testo ...

Decreto semplificazioni : novità e conferme su Fisco e Lavoro : È stato approvato in via definitiva nella tarda mattinata di ieri, 7 febbraio, il Decreto semplificazioni. Il via libera definitivo della Camera al Dl è arrivato con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti. Un iter molto complesso ha portato all’approvazione finale, fatto di molte frenate e stralcio massivo di emendamenti, con il Presidente Sergio Mattarella in pressing per far si che dal testo fossero eliminate molte delle norme ...

Decretone - monito della Corte dei Conti : "Attenzione a spesa e Lavoro legale" : ... in un contesto, come quello italiano , in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché non cresca la quota di spesa ...

Inps - Istat - Regioni - Corte dei Conti - tutti bocciano il decretone. "Fa sballare la spesa - il debito e spiazza il Lavoro legale" : Nonostante vincoli e sanzioni, "in un contesto come quello italiano in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché ...

Salvini : al Lavoro per decreto 'cantieri veloci' a inizio marzo : ... si è svolto a Palazzo Chigi un vertice tra Salvini, Di Maio e il premier Conte: fonti di governo spiegano che si è fatto il «punto della situazione sui provvedimenti per la crescita, l'economia e il ...