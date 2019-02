Lavoro | l’azienda italiana cerca ingegneri ma li trova in Polonia Rettore Politecnico

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Abbiamo costantemente 40-50 posizioni aperte. Cerchiamo soprattutto, ma non li troviamo”. A dirlo è il diRisorse umane di GFT Italia, Fabio Bertolini. GFT è una multinazionale tedesca che si occupa di sviluppare sistemi informatici e ha, come propri clienti, banche e assicurazioni. In Italia conta 700 dipendenti e otto sedi, sparse nel Centro-Nord. “L’ingegnere informatico è merce rara – continua Bertolini – per ogni neolaureato, in media, ci sono almeno tre aziende pronte ad accaparrarselo. Noi siamo in contatto con le maggiori università italiane, come ildi Milano, quello di Torino e l’Università di Salerno. Ma il problema rimane”.Ildi Milano offre un servizio che unisce il mercato delai propri studenti e neolaureati, il Career Service. Con 300 aziende partner, 7mila stage attivati ...

