La storia dei dinosauri al Museo di Storia Naturale di Calimera

Max & Keyra : la storia dei due bambini che rivoluzioneranno la donazione degli organi nel Regno Unito : La Max & Keyra 's Law è legge. La nuova norma sulla donazione degli organi in Inghilterra introdurrà il consenso implicito per la donazione degli organi : una scelta che permetterà a molte persone nelle liste d'attesa di trovare i donatori di cui hanno bisogno. Secondo le stime del governo inglese, la legge, che verrà introdotta il prossimo anno, potrebbe salvare più di 700 persone ogni anno. E se si è ...

Rai storia - 25 febbraio 1964 : a soli 22 anni Cassius Clay diventa campione mondiale dei pesi massimi : A soli 22 anni e contro tutte le previsioni, Cassius Clay diventa campione mondiale dei pesi massimi , battendo, a Miami, il campione in carica Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa. Subito ...

Trump : "Il 4 luglio faremo uno dei più grandi eventi della storia ". Poi vola da Kim : 'Segnate la data!', scrive su Twitter il tycoon, che parla di 'spettacoli e fuochi di artificio' ma non fa nessun accenno alla parata militare che avrebbe voluto realizzare per mostrare i muscoli al ...

storia dei Samsung Galaxy in 10 capitoli : A pochi giorni dall'arrivo del decimo capitolo della linea Galaxy è il momento di raccontare la decennale battaglia scatenata da Samsung per contendere ad Apple (con altri importanti player) il primato nel mercato degli smartphone di alta gamma. E mentre celebra dieci anni di innovazione tecnologica che hanno cambiato il settore mobile, la casa coreana promette di inaugurare una nuova ‘generazione' di dispositivi proprio con ...

Il decimo episodio di The Walking Dead 9 tra la prima vittima di Alpha e la storia dei Sussurratori : anticipazioni 18 febbraio : Il decimo episodio di The Walking Dead 9 regala intensi brividi al pubblico e non solo perché nel finale toccherà proprio ad Alpha agire ma anche per tutto quello che verrà a galla dalle parole di Lydia. Daryl è sicuro che facendo parlare la giovane con Henry verrà a galla la verità sui due scomparsi del gruppo ovvero Luke e Alden. Mentre una parte del gruppo va alla ricerca dei due ma riuscendo a trovare solo i loro cavalli in balia degli ...