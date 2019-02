La Spagna strappa all' Italia il titolo di nazione più in salute del mondo

gqitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sarà per il gazpacho? Sarà per la paella? O magari per quel bicchierino di sangria che aiuta il buonumore? Stereotipi a parte, laha ufficialmenteto all'ildipiù indel. Lo conferma l'edizione 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, l'indice che ogni due anni analizza lo stato di, l'alimentazione, l'aspettativa di vita e il sistema sanitario di 169 Paesi in tutto il. Dando origine a una classifica globale che premia le realtà nazionali più virtuose. Rispetto al 2017, laè riuscita a mettere a segno un balzo in avanti di ben 5 posizioni, conquistando la vetta della graduatoria con un punteggio complessivo di 92,75 punti. Segue la nostra, ex-medaglia d'oro, che si attesta poco sotto a 91,59 punti. Già, ma quali sono i segreti del successo ...