La Signora in Giallo | il ritorno | arriva il mese dedicato a Jessica Fletcher

La Signora in Giallo - un mese con Jessica Fletcher con un canale dedicato : La Signora in Giallo (Murder, She wrote il titolo originale) torna su Fox e lo fa in grande stile visto che dal 9 marzo al 5 aprile arriva perfino a guadagnarsi un canale dedicato: FoxCrime + 1 infatti diventa per quell’arco di tempo 100% Giallo con tutte le puntate della serie dedicata a Jessica Fletcher, il personaggio interpretato da Angela Lansbury (ancora straordinaria nonostante i 90 anni suonati) nei panni della scrittrice – ...

Morto Steve Bean - attore apparso ne La Signora in giallo - Shameless e Detective Monk : L’attore e comico Steve Bean, nome d’arte di Steven Levy, è Morto lo scorso ventun gennaio dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro ai polmoni. Lo si è visto spesso in alcune delle serie tv più note del piccolo schermo: da La signora in giallo a Detective Monk, passando per Shameless e Ray Donovan. Nato nel 1960, aveva 58 anni. Morto Steve Bean, attore di Shameless e La signora in giallo: fatale un carcinoma A inizio ...

Salvini prende in giro Renzi per gli ascolti tv del suo documentario : “Peggio della Signora in giallo” : Matteo Salvini deride Matteo Renzi, uno sfottò che l’ex segretario PD gli ha decisamente offerto su un piatto d’argento Gli ascolti Tv e i dati Auditel del documentario Firenze secondo me condotto da Renzi e andato in onda ieri sera sul Nove sono stati fallimentari. Inutile girarci attorno, il programma dell’ex premier ha raggiunto poco più di trecentomila spettatori con un tragico 1,8% di share, battuto anche dal mai ...

"FIRENZE SECONDO ME" - FLOP DI MATTEO RENZI/ Video - solo 1.8% di share. Salvini : "Meglio La Signora in giallo" : Firenze SECONDO me è il documentario di MATTEO RENZI in onda sul canale Nove, ma la prima puntata è stata un FLOP per l'ex premier