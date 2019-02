La semifinale di andata di Coppa Italia fra Fiorentina e Atalanta è finita 3-3

Fiorentina-Atalanta in diretta su Rai1 - andata semifinale Coppa Italia : Stasera, mercoledi 27 febbraio 2019, si gioca l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo il deludente 0-0 di ieri tra Lazio e Milan, oggi allo stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo le rivelazioni della competizione, ossia Fiorentina e Atalanta, che nei quarti di finale hanno superato, rispettivamente, le big Roma e Juventus.Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Rai1 HD, con telecronaca di ...

Lazio-Milan - semifinale di andata a reti inviolate - le pagelle : bene Acerbi - male Suso : L’andata della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma fra Lazio e Milan è finita 0-0. Un risultato a reti bianche, ma la Lazio avrebbe meritato di più ai punti. Il Milan ha aspettato quasi tutta la partita dietro la linea della palla provando a sorprendere solo in contropiede le avanzate laziali. Verdetto apertissimo e rimandato al ritorno di San Siro del 24 Aprile: chi avrà la meglio sfiderà poi in finale la vincente della doppia sfida ...

Coppa Italia - la Lazio domina la semifinale d'andata ma non sfonda : 0-0 in casa contro un brutto Milan : Pochissimo Milan, ma la Lazio non sfonda. All'Olimpico finisce 0-0 la semifinale di andata di Coppa Italia. I padroni di casa possono recriminare per un paio di buone occasioni sprecate nel primo tempo e un palo di Immobile nella ripresa (azione poi fermata per fuorigioco), con Simone Inzaghi che ri

Rai Sport - Coppa Italia 2018/2019 - semifinale andata - Programma e Telecronisti : Sarà un racconto che oscillerà tra le tecnologie moderne, social media compresi, con i telespettatori che potranno commentare le partite in tempo reale, e la memoria, affidata alle immagini, in alcuni casi in bianco e nero, delle migliori semifinali giocate dalle quattro squadre arrivate al penultimo atto di Coppa Italia: il tutto preceduto e seguito da un ampio prepartita e ad un ancora più ampio post, in onda su...

Lazio-Milan in diretta su Rai1 - semifinale andata Coppa Italia 26 febbraio 2019 : Oggi, martedì 26 febbraio 2019, torna in campo la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma alle 21.00 si gioca Lazio-Milan, semifinale d'andata. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Rai1 HD, con la telecronaca di Luca De Capitani; da bordocampo Lucio Michieli e Dario Di Gennaro. Anche in questo caso, dunque, niente ex calciatori a commentare. In zona mista per le interviste dopo il fischio finale Angelo Oliveto. Pre partita su ...

Fiorentina-Atalanta - le quote della semifinale d'andata di Coppa Italia : Le formazioni allenate da Pioli e Gasperini scendono in campo mercoledì 27 febbraio alle 21 per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina, sei volte vincitrice del trofeo, non ...

Martedì sera ad Atene l'andata della semifinale di Coppa Cev : ...//cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=31578, che fornirà il live score, o quello di Trentino Volley www.trentinovolley.it che offrirà anche la cronaca set per set pochi minuti dopo la conclusione di ...

CEV Volleyball Cup – Yamamay Busto Arsizio in Ungheria per la semifinale d’andata contro il Bekescsaba : CEV Cup: Yamamay E-Work Busto Arsizio in Ungheria per la semifinale di andata contro il Bekescsaba. Diretta martedì alle 18.00 su DAZN Ancora una volta tra le prime quattro della CEV Volleyball Cup, la Yamamay E-Work Busto Arsizio è partita lunedì mattina alla volta dell’Ungheria per disputare la gara di andata delle semifinali. Avversario delle farfalle di Marco Mencarelli è lo Swietelski Bekescaba, già affrontato due stagioni fa a ...

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta in diretta tv : andata semifinale su Rai 1 il 27 febbraio : Tra pochi giorni torneranno a disputarsi le partite di Coppa Italia. Il calendario proporrà le semifinali d’andata della Tim Cup, con Fiorentina e Atalanta impegnate in uno dei due match in programma. L’incontro verrà giocato allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 21:00 di mercoledì 27 febbraio 2019. A trasmettere la diretta tv sarà Rai 1. Volendo si potrà assistere al match tramite l’app di Rai Play, usufruendo del servizio gratuito di ...

Video/ Barcellona Real Madrid - 1-1 - : highlights e gol della partita - Andata semifinale Coppa del Re - : Video Barcellona Real Madrid , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, valida come Andata della semifinale di Coppa del Re 2018-2019.