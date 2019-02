La Scelta di Luigi Mastroianni! Ecco chi è e Cosa Ha Risposto!

Uomini e donne - Nilufar Addati assente alla Scelta di Luigi Mastroianni : ecco perché : Nilufar Addati non parteciperà come ospite alla puntata speciale di Uomini e donne in cui il tronista Luigi Mastroianni farà la propria scelta. I due amici, nonché compagni di agenzia, non si incontreranno nella villa in cui si chiuderà ufficialmente l'avventura del giovane all'interno del dating show di Mara De Filippi.I fan della trasmissione, tuttavia, possono stare tranquilli: fra Nilufar e Luigi scorre ancor buon sangue. Ad impedire ...

Speciale U&D - domani la registrazione della Scelta di Luigi in onda il 1 marzo : Mancano pochi giorni alla messa in onda del terzo appuntamento dello Speciale di Uomini e donne, previsto per venerdì 1 marzo, che vedrà al centro dell'attenzione la scelta di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzales. Tra oggi e domani termineranno le registrazioni al castello, dove avverrà la decisione finale dei tronisti, dopo il weekend passato in villa. Grande attesa per i fan del programma di Maria De Filippi per conoscere chi sarà la ragazza ...

Spoiler Uomini e Donne : Nilufar assente alla Scelta di Luigi per evitare Giordano : Manca sempre meno alla registrazione dell'ultima puntata serale di Uomini e Donne, ovvero quella dedicata alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni; tra poche ore, infatti, inizieranno a circolare le anticipazioni di quello che accadrà nel castello tra i due tronisti e le loro corteggiatrici. alla festa di fidanzamento del bel siciliano, però, ci sarà una grande assente: Nilufar Addati, dopo aver rotto con Giordano Mazzocchi, ha usato ...

UeD - Nilufar parla di Giordano : il dettaglio sulla Scelta di Luigi non sfugge ai fan : Nilufar Addati risponde alle domande dei fan e si lascia sfuggire un dettaglio su Luigi Poco fa Nilufar Addati ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Ha parlato di Giordano Mazzocchi, con cui pare non ci sarà nessun ritorno di fiamma, ma anche della scelta di Luigi Mastroianni. Facile immaginare che lei e Luigi […] L'articolo UeD, Nilufar parla di Giordano: il dettaglio sulla scelta di Luigi non sfugge ai fan proviene da Gossip e ...

La Scelta di Luigi Mastroianni : le prime anticipazioni e i dettagli della villa : Uomini e Donne La scelta, quando si registra la scelta di Luigi Mastroianni Luigi Mastroianni è pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. O meglio, non possiamo sapere se sia pronto o meno, ma comunque dovrà farla. E anche molto presto. Luigi ha smesso di registrare le puntate in studio e al […] L'articolo La scelta di Luigi Mastroianni: le prime anticipazioni e i dettagli della villa proviene da Gossip e Tv.

Speciale U&D : oggi in onda la Scelta di Lorenzo - il 1 marzo quella di Ivan e Luigi : Mancano poche ore alla messa in onda della seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', che vedrà protagonista il tronista Lorenzo Riccardi e i molti fan del programma di Maria De Filippi sono in trepidante attesa per conoscere gli sviluppi del percorso del giovane milanese, chiamato a scegliere tra Claudia e Giulia. Il terzo appuntamento invece, previsto per venerdì 1 marzo sempre in prima serata su Canale 5, vedrà le decisioni ...

Trono Classico - Luigi Mastroianni vicino alla Scelta : parla Valentina : Luigi Mastroianni del Trono Classico: le ultime parole di Valentina Galli Venerdì 1 Marzo ci sarà la scelta di Luigi Mastroianni. E in base alle ultime anticipazioni circolate on line pare che l’evento verrà registrato la prossima settimana. Chi sarà la sua preferita tra Irene e Valentina? Chissà, intanto proprio quest’ultima ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E in questa ...

U&D - Mazzocchi potrebbe aver commesso una gaffe e svelato la Scelta di Luigi : la Capuano : E' tempo di scelte a Uomini e Donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Teresa Langella trasmessa lo scorso 15 febbraio è ora la volta della dichiarazione di Lorenzo Riccardi. La scelta di quest'ultimo sarà trasmessa nel corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne" il prossimo 22 febbraio. Dopo la trasmissione dei primi due appuntamenti, non resta che attendere il fatidico momento di ...