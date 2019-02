Maturità 2019 - dopo lo sciopero dei docenti al via la simulazione della seconda prova : dopo lo sciopero di docenti e personale ATA, è in programma giovedì 27 febbraio la simulazione della seconda prova della Maturità 2019, che quest'anno per la prima volta sarà mista per alcuni istituti, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica allo scientifico: come funziona e quanto dura.Continua a leggere

Direttiva copyright - la Commissione giuridica del Parlamento Ue approva il testo : «Ci siamo battuti per fissare dei principi che ritengo inviolabili a tutela delle tante professionalità anche italiane nel mondo dell'editoria, delle tv, del cinema e della creatività». Gasbarra ...

Sci Alpino – Coppa del mondo - a Sochi salta la prima prova di discesa : Cancellata la prima prova di discesa a Sochi: le azzurre testeranno la pista giovedì 28 febbraio salta la prima prova di discesa femminile nel complesso sciistico di Rosa Khutor, nei pressi di Sochi, dov’è in programma la tappa di Coppa del mondo femminile dedicata alla velocità. Sulla pista delle Olimpiadi del 2014 il calendario subisce dunque una variazione: il primo training ufficiale slitta a giovedì 28 febbraio, poi seconda ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 – Ricette e rubriche. : Venticinquesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 ...

Cuba - clamoroso a L’Avana! La nuova Costituzione approvata con meno del 99% : clamoroso a L’Avana! Chiamati ad approvare per referendum la nuova Costituzione, i Cubani non solo hanno disertato in massa le urne, ma hanno anche – quando hanno votato – regalato al “no” una percentuale mai vista prima di consensi. Le cifre sono in verità impietose. Stando ai dati diffusi ieri, a metà pomeriggio, dalla Comisión Electoral Nacional, soltanto l’84,4% degli aventi diritto (9.298.277) si è presentata ai seggi ...

Atletica - Europei indoor 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tamberi favorito - Stecchi e Jacobs ci provano : L’Italia si presenta con interessanti ambizioni agli Europei indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, la nostra Nazionale potrà puntare su delle carte interessanti che possono assolutamente mirare al podio. La pedina più importante è Gianmarco Tamberi, leader europeo stagionale grazie al 2.32 saltato agli Assoluti: Gimbo è tornato definitivamente in forma e ha tutte le carte in regola ...

Roma : prova ‘truffa dello specchietto’ ma viene sorpreso - 29enne in manette : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne Romano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha aggredito i militari intervenuti mentre cercava di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. Il ragazzo, in via della Camilluccia, alla guida della propria autovettura ha costretto l’uomo ad accostare sorpassandolo e tagliandogli piu’ ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : debutta la prova a squadre di salto femminile - scelto il quartetto dell’Italia : Per la prima volta nella storia si disputerà la prova a squadre femminile di salto con gli sci ai Mondiali di sci nordico. A Seefeld (Austria) andrà in scena la gara dal trampolino HS109, l’appuntamento storico è previsto per martedì 26 febbraio (ore 16.15) e l’Italia sarà rappresentata da un quartetto che guarda al futuro. L’esperta Elena Runggaldier, argento iridato nel 2011, sarà affiancata dalla 19enne Lara Malsiner sempre ...

La prova del cuoco : Anche Enrica Bonaccorti e Lorella Cuccarini nella giuria della venticinquesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi parte la venticinquesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con una nuova veste e con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi. Come è d'abitudine qui su TvBlog alla ...

Le grotte sono le porte del paradiso - la Sindone ne è la prova : ecco una nuova teoria della cospirazione : ... e cioè William Henry , scrittore autore de " The secret of Sion ", , la grotta in cui venne sepolto Cristo sarebbe un vero portale capace di connettere fisicamente il mondo terreno con quello ...

Approvate le nuove regole per i visti dell'UE : ... le procedure lunghe e farraginose possono dissuadere i turisti dal recarsi in Europa, dirottando in altri paesi gli investimenti e le spese e influendo negativamente sull'economia dell'Unione. I ...

FOTO Nuovo body dell’Italia di ginnastica artistica - presentato il leotard da prova podio : stupenda realizzazione in nero : Oggi al PalaYamamay di Busto Arsizio è stato presentato ufficialmente il body da prova podio che la Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile indosserà nei prossimi mesi. Si tratta della nuova creazione di Sigoa che da quest’anno realizza i leotard per le azzurre, un bellissimo capo unico nel suo genere: nero in tessuto lurex con applicazioni in tulle, stupendi inseriti tricolore, manica a tre quarti. Oggi è stato indossato ...

Call of Duty® : Black Ops 4 — Annuncio ufficiale della prova gratuita di Blackout [IT PC] : prova GRATIS LA MODALITÀ BlackOUT DI Call OF Duty®: Black OPS 4! La modalità Blackout di Call of Duty®: Black Ops 4 è in prova gratuita su Blizzard Battle.net®. I giocatori potranno provare gratis la celebre modalità battle royale attraverso l’applicazione Blizzard Battle.net Desktop dalle 19:00 CET del 17 gennaio fino alle 19:00 CET del 24 gennaio. La prova gratuita offre tutti i più recenti aggiornamenti alla mappa di Blackout, inclusa ...