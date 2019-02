La porta rossa 2 - stasera terzo appuntamento : Anna è costretta a fuggire : Le vicende de ''La porta rossa 2'' continuano. stasera alle 21,20 andrà in onda la terza puntata, composta dagli episodi 5 e 6. Ma cosa è accaduto fino ad ora? Vediamo di riassumere gli avvenimenti più importanti. Il protagonista, che ha assistito alla nascita della figlia, ha avuto una visione in cui la piccola veniva rapita e portata in un'ex fabbrica. L'unica cosa che il protagonista ha notato nella sua visione è stato il libro 'I misteri del ...

La porta rossa 2 - anticipazioni quarta puntata : il mistero svelato : anticipazioni La porta rossa 2, quarta puntata: la scoperta di Anna La porta rossa 2 continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Raidue. Nella fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession i colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni della quarta puntata de La porta rossa 2 svelano che Anna farà una scoperta clamorosa. La donna ha dato alla luce la piccola Vanessa. Proprio in quell’istante, Cagliostro ha avuto una ...

La porta rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la terza puntata : Nella puntata di questa sera avremo aggiornamenti sulla misteriosa Fenice. Scopriamo le Anticipazioni del terzo appuntamento con la fiction targata Rai.

Nella terza puntata de La porta rossa 2 Anna perde tutto : cos’è successo a Piras? Trama 27 febbraio : La terza puntata de La Porta Rossa 2 sconvolgerà Anna Mayer. Negli episodi in onda stasera, 27 febbraio, l'avvocato subirà una forte perdita che la porterà a compiere una scelta azzardata. Le sorprese shock non finiscono qui: scopriremo qualcosa sulla Fenice, una misteriosa confraternita legata in qualche modo al rapimento della figlia di Cagliostro, almeno secondo la visione del Commissario. La serie con Gabriella Pession e Lino Guanciale ...

La porta rossa 2 - il dossier Fenice e quei poveri bambini anticipazioni : La seconda stagione della Porta Rossa giunge con l’appuntamento di mercoledì 27 febbraio a metà del suo percorso (mentre già si parla di una terza stagione) e il dossier della Fenice diventa uno dei punto focali. In onda alle 21,20 su Rai2 la fiction con Gabriella Pession e Lino Guanciale prevede la puntata cinque e sei. La Porta Rossa 2, anticipazioni La rivelazione che Vanessa ha fatto al processo di vedere e parlare con Cagliostro ha ...

La porta rossa 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 6 marzo : LA Porta Rossa 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento mercoledì 6 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 6 marzo La Porta Rossa 2 quarta puntata – episodio 7. Ancora Cagliostro non è riuscito a ...

LA porta rossa 2 - TERZA PUNTATA/ Anticipazioni : colpo di scena su Cagliostro : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni TERZA PUNTATA 26 febbraio, Raidue: colpo di scena nel processo sulla morte di Cagliostro, Jonas vuole vendicarsi?

La porta rossa 2 : trama e anticipazioni quarta puntata 6 marzo 2019 : La Porta Rossa 2: trama e anticipazioni quarta puntata 6 marzo 2019 Mercoledì 6 marzo 2019 andrà in onda alle 21.20 una nuova puntata de La Porta Rossa 2. La fiction di Rai 2 approda così al suo quarto appuntamento con ancora tanti enigmi da risolvere e misteri da svelare. Anche la seconda stagione ha come protagonisti l’affascinante Lino Guanciale e la bellissima Gabriella Pession nei panni di Leonardo Cagliostro ed Anna Mayer. ...

Replica La porta rossa 2 - puntata del 27 febbraio visibile su RaiPlay : Questa sera, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:20 su Rai 1, in onda una nuova puntata della serie La Porta Rossa 2, giunta alla seconda stagione dopo il grande successo della prima. Avremo modo di vedere una nuova indagine del commissario Cagliostro in diretta tv. Qualora non trovi, però, il modo per seguire l'episodio di stasera, è possibile visionare la Replica. La Replica della puntata sul sito RaiPlay Rivedere in Replica l'episodio di ...

La porta rossa 2 - anticipazioni terza puntata : Cagliostro (Lino Guanciale) avrà di che indagare anche nella terza puntata de La Porta Rossa 2, in onda questa sera, 27 febbraio 2019, alle 21:20, su Raidue. Per il protagonista, ma anche per gli altri personaggi, la ricerca della verità si fa sempre più complessa.La Porta Rossa 2, anticipazioni terza puntata Negli episodi in onda questa sera, Vanessa (Valentina Romani) deve affrontare le conseguenze di quanto detto durante il processo. ...

La porta rossa 2 - trama quarta puntata : La Fuga di Anna! : La Porta Rossa 2, trama quarta puntata: si avvicina il momento del rapimento della figlia di Cagliostro, come da lui previsto. Mayer è ancora latitante e Lucia, invece, è scomparsa. Episodio 7: Il Tempo Stringe! Episodio 8: Grave Errore di Jonas! Grande successo per Rai2 con la seconda edizione de “La Porta Rossa”, giunta alla quarta puntata. Continua, infatti, il ciclone di emozioni e colpi di scena che il film sta regalando ai suoi ...

Lino Guanciale su Cagliostro ne La porta rossa 2 : “Un fantasma umano - più Il Senso Sesto che Ghost” : Lino Guanciale torna protagonista ne La Porta Rossa 2. Il suo Leonardo Cagliostro è al centro di una trama molto complessa: il processo per scovare il suo omicida è ancora in corso, e il pubblico di Rai2 sta assistendo a diversi colpi di scena. Tra i personaggi che ha interpretato, il Commissario Cagliostro è quello che più gli somiglia caratterialmente. Lo svela alla Gazzetta, a cui Lino Guanciale racconta i suoi preziosi esordi nel mondo ...

Anticipazioni La porta rossa : Anna fuggita senza lasciare traccia : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della serie noir 'La porta rossa', giunta alla seconda stagione e ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Il successo di questo prodotto televisivo è dovuto a un cast di attori di talento capaci di attirare l'attenzione del pubblico mentre la regia è affidata a Carmine Elia. L'attore Andrea Boschi ha fatto i conti con l'invecchiamento per via del ...

Anticipazioni La porta rossa 2 - terza puntata : Cagliostro non riesce a salvare Lucia : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la fiction Rai "La porta rossa 2". La seconda stagione della serie tv con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, infatti, è arrivata già alla terza puntata, in onda mercoledì 27 febbraio, nella quale verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, che si incentreranno su Vanessa e sull'arrivo nella serie di un nuovo medium di nome Federico. Un nuovo incontro Le Anticipazioni ...