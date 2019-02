La Porta Rossa 2 | anticipazioni terza puntata

La Porta Rossa 2 - trama quarta puntata : La Fuga di Anna! : La Porta Rossa 2, trama quarta puntata: si avvicina il momento del rapimento della figlia di Cagliostro, come da lui previsto. Mayer è ancora latitante e Lucia, invece, è scomparsa. Episodio 7: Il Tempo Stringe! Episodio 8: Grave Errore di Jonas! Grande successo per Rai2 con la seconda edizione de “La Porta Rossa”, giunta alla quarta puntata. Continua, infatti, il ciclone di emozioni e colpi di scena che il film sta regalando ai suoi ...

Lino Guanciale su Cagliostro ne La Porta Rossa 2 : “Un fantasma umano - più Il Senso Sesto che Ghost” : Lino Guanciale torna protagonista ne La Porta Rossa 2. Il suo Leonardo Cagliostro è al centro di una trama molto complessa: il processo per scovare il suo omicida è ancora in corso, e il pubblico di Rai2 sta assistendo a diversi colpi di scena. Tra i personaggi che ha interpretato, il Commissario Cagliostro è quello che più gli somiglia caratterialmente. Lo svela alla Gazzetta, a cui Lino Guanciale racconta i suoi preziosi esordi nel mondo ...

Anticipazioni La Porta Rossa : Anna fuggita senza lasciare traccia : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della serie noir 'La porta rossa', giunta alla seconda stagione e ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Il successo di questo prodotto televisivo è dovuto a un cast di attori di talento capaci di attirare l'attenzione del pubblico mentre la regia è affidata a Carmine Elia. L'attore Andrea Boschi ha fatto i conti con l'invecchiamento per via del ...

Anticipazioni La Porta Rossa 2 - terza puntata : Cagliostro non riesce a salvare Lucia : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la fiction Rai "La porta rossa 2". La seconda stagione della serie tv con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, infatti, è arrivata già alla terza puntata, in onda mercoledì 27 febbraio, nella quale verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, che si incentreranno su Vanessa e sull'arrivo nella serie di un nuovo medium di nome Federico. Un nuovo incontro Le Anticipazioni ...

La Porta Rossa 2 - spoiler del 6 marzo : Stella consegna ad Anna un biglietto di Piras : Mercoledì 6 marzo andrà in onda su Rai 2 sul piccolo schermo il quarto appuntamento con la serie televisiva 'La porta rossa 2'. La coppia formata da Lino Guanciale e Gabriella Pession continua ad ottenere un grande successo, e la sintonia dei due attori li ha portati a realizzare un progetto interessante a teatro con la commedia 'After Miss Julie'. Gli spoiler del settimo episodio svelano che Cagliostro dovrà continuare delle indagini per ...

Spoiler La Porta Rossa - episodi 5 e 6 : Piras si suicida : Mercoledì 27 febbraio verrà trasmesso su Rai 2 il terzo appuntamento della serie televisiva 'La porta rossa 2', che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e la bella Gabriella Pession. La fiction sta ottenendo un buon successo per ciò che concerne gli ascolti. Per quel che riguarda invece le trame, nelle scorse puntate Vanessa ha spiegato alla magistratura di avere il dono di parlare con i defunti e dunque anche con il commissario ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa 2 - anticipazioni 27 febbraio : Piras confessa di essere colpevole : Nella serata di mercoledì 27 febbraio Rai Due trasmetterà il quinto e il sesto episodio della seconda stagione de La porta rossa, la serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Il protagonista, Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale), è "rimasto tra i vivi" per risolvere nuovi misteri e impedire che sua figlia venga rapita. Per fare tutto ciò, ha chiesto nuovamente l'aiuto di Vanessa. Intanto, il processo contro Rambelli è caratterizzato da ...

La Porta Rossa 2 - riassunto seconda puntata : Cagliostro scopre che il suocero ha un'amante : Mercoledì 20 febbraio è stata trasmessa su Rai due la seconda puntata della fiction basata sulle vicende dell'unico commissario fantasma della televisione italiana, "La porta rossa 2". La serie tv con Lino Guanciali e Gabriella Pession, infatti, è tornata anche questa settimana con un nuovo appuntamento pieno di colpi di scena e sorprese. Filip, accusato di omicidio Nella seconda puntata de "La porta rossa 2", la polizia ritrova il corpo dello ...

Replica La Porta Rossa 2 : dove rivedere la seconda puntata? : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la seconda puntata: canale e orario Anche la seconda de La porta rossa sta tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Impossibile non seguire ogni puntata dall’inizio alla fine, la suspense è continua. C’è chi però per diversi motivi non può seguire la messa in onda […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la seconda puntata? proviene da Gossip e Tv.

La Porta Rossa 2 : anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni terza puntata di ...

LA Porta Rossa 2 - anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : anticipazioni e trama terza puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 27 febbraio 2019 in prima serata su Rai 2: Dopo aver scoperto che Vanessa interagisce con i defunti, Patrizia Durante fa prelevare la giovane affinché la faccia parlare con il figlio morto. Vanessa mette in scena una finta seduta spiritica (voluta da Cagliostro) per estorcere qualche informazione alla Durante, che in effetti si fa sfuggire qualcosa sulla ...

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : Piras muore e Anna scappa : La porta rossa 2: Anticipazioni della terza puntata Continua anche per la seconda stagione il successo della serie televisiva de La porta rossa 2. Leonardo Cagliostro è un altro gran bel personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli. La firma dell’autore si vede, non mancano i misteri ne La porta rossa 2 che si infittiscono […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: Piras muore e Anna scappa proviene da Gossip e Tv.

Pierpaolo Spollon - intervista : curiosità sull’attore e La Porta Rossa 2 : Pierpaolo Spollon: l’intervista di Gossip e Tv all’attore L’attore veneto è ormai diventato volto noto delle serie televisive e non solo. Nato a Padova il 10 febbraio del 1989, ha iniziato la carriera di attore quasi per caso. Cercavano alcuni giovani per un film e una produzione si è presentata nel liceo scientifico frequentato da […] L'articolo Pierpaolo Spollon, intervista: curiosità sull’attore e La porta rossa ...