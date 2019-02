La giustizia e i media | due pesi e due misure Di certo | serve la riforma

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ci sono alcune azioni di una parte di magistratura che sanno sapore di accanimento. Una sensazione più che concreta chwe soprattutto negli ultimi gironi anima alcune pagine di quotidiani. E così si pone in discussione l’operato di alcuni giudici, ritenuti colpevoli di voler condannare personaggi di rilievo del mondo della politica, vittime di “mala”, che opera subdolamente.Non si esclude che possano essere realmente vittime, in quanto, nel corso degli ultimi 30 anni, pezzi di magistratura hanno determinato, nel bene e nel male, la caduta di Prime e Seconde repubbliche con il conseguente crollo del potere di alcuni illustri personaggi dello scenario politico ed economico, annientati da verdetti inattaccabili di colpevolezza in quanto autori di misfatti, per i quali non sono riusciti a dimostrare la loro estraneità e, pertanto, la loro innocenza. I giornali ne hanno parlato ...

