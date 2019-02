La Fifa | gli stadi in Italia? Molto male | va meglio in Gabon

Fifa - Infantino duro con l'Italia : 'Per gli stadi è dietro il Gabon' : ... penso soprattutto al Mondiale per club, perché abbiamo questa finestra del calendario di questa famosa Confederations cup che non interessa a molte persone, però esiste e dà qualcosa al mondo. ...

Fifa 19 Winter Upgrades : overall aggiornati con i Winter Refresh! Disponibili gli Upgrades del Resto del Mondo : Come ormai accade da tempo si sta per avvicinare il periodo dell’anno in cui EA Sports rilascerà su FUT i Winter Upgrades o, come vengono chiamati nelle ultime edizioni, i Ratings Refresh, anche se, come dall’immagine di copertina, da quest’anno sembra essere stato adottato il nome di “Winter Refresh” Nella modalità Ultimate Team saranno Disponibili nuove card […] L'articolo Fifa 19 Winter Upgrades: overall ...

Fifa 19 Winter Upgrades : overall aggiornati con i Winter Refresh! Disponibili gli Upgrades della Serie A – Aggiornati anche gli IF : Come ormai accade da tempo si sta per avvicinare il periodo dell’anno in cui EA Sports rilascerà su FUT i Winter Upgrades o, come vengono chiamati nelle ultime edizioni, i Ratings Refresh, anche se, come dall’immagine di copertina, da quest’anno sembra essere stato adottato il nome di “Winter Refresh” Nella modalità Ultimate Team saranno Disponibili nuove card […] L'articolo Fifa 19 Winter Upgrades: overall Aggiornati con i Winter Refresh! ...

Fifa19 - la classifica dei migliori giovani per crescita nella modalità carriera. LE FOTO : In Inghilterra hanno una frase perfetta per indicare l'ascesa sportiva dei giovani campioncini: from zero to hero , cioè il passare da signor nessuno a superstar. Ecco i giocatori che in Fifa19 ...

Fifa 19 Winter Upgrades : overall aggiornati con i Winter Refresh! Disponibili gli Upgrades della Bundesliga 1! : Come ormai accade da tempo si sta per avvicinare il periodo dell’anno in cui EA Sports rilascerà su FUT i Winter Upgrades o, come vengono chiamati nelle ultime edizioni, i Ratings Refresh, anche se, come dall’immagine di copertina, da quest’anno sembra essere stato adottato il nome di “Winter Refresh” Nella modalità Ultimate Team saranno Disponibili nuove card […] L'articolo Fifa 19 Winter Upgrades: overall aggiornati con i Winter Refresh! ...

Fifa 19 : consigli compravendita per i Winter Upgrades ed Europa League! : Nuovo appuntamento con la rubrica, in collaborazione con gli amici di FUT Street, dedicata alla compravendita su FUT! Con i loro consigli potrete guadagnare tantissimi crediti e migliorare a vista d’occhio la vostra squadra su Ultimate Team di settimana in settimana! Come guadagnare con gli upgrade invernali e con i match di Europa League! Finita una […] L'articolo Fifa 19: consigli compravendita per i Winter Upgrades ed Europa League! ...

Il dramma dei rigori di Fifa 19 tra glitch e situazioni ridicole : FIFA 19 vuole proporsi come la simulazione calcistica migliore sul mercato ma non si può negare che al di là della mancanza di realismo delle singole partite (un realismo su cui si può comunque "lavorare" modificando certe impostazioni), ci siano delle situazioni di gioco piuttosto complicate.Come riportato da Comicbook, su Reddit e su altri forum si sprecano gli esempi di situazioni al limite del ridicolo. Sono soprattutto i rigori a far ...

Fifa 19 : consigli compravendita per il POTM di gennaio della Bundesliga : Inauguriamo oggi una nuova rubrica, in collaborazione con gli amici di FUT Street, dedicata alla compravendita su FUT! Con i loro consigli potrete guadagnare tantissimi crediti e migliorare a vista d’occhio la vostra squadra su Ultimate Team di settimana in settimana! compravendita POTM Bundesliga gennaio, Ones to Watch e Champions League! Iniziamo parlando delle Headliners: c’è ancora una […] L'articolo Fifa 19: consigli compravendita per ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco le sfide di febbraio! Card 7 ed 8 disponibili attraverso gli obiettivi settimanali! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di febbraio! Card 7 ed 8 disponibili attraverso gli ...

Fifa del Lupo : eChampions League - si parte! Come qualificarsi e tutti i dettagli : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Fifa 19 Paul Pogba tra i migliori della prima metà della stagione - : Il francese campione del mondo ha difatti visto un miglioramento sensibile delle proprie prestazioni in campo e nel gioco, soprattutto dopo la partenza di José Mourinho e l'arrivo di Ole Gunnar ...

Fifa 19 Capodanno Lunare Cinese : festeggia l’anno del maiale su FUT! Pack in regalo in base agli accessi! : A partire dal 2012 EA Sports celebra sulla modalità Fifa Ultimate Team, con una serie di iniziative, il Capodanno Lunare Cinese, cosa che accadrà anche quest’anno su Fifa 19! In questa guida proveremo a fornirvi tutte le informazioni sul Chinese New Year di FUT! Iniziamo! Capodanno Lunare Cinese su FUT: quando inizierà? Secondo la tradizione del […] L'articolo Fifa 19 Capodanno Lunare Cinese: festeggia l’anno del maiale su FUT! Pack ...

Sampdoria - Quagliarella compie 36 anni : auguri speciali da Fifa 19 : 36 anni e non sentirli neppure un po'. Anzi, Fabio Quagliarella sta vivendo un'indiscussa seconda giovinezza, confermata da numeri impressionanti, che lo rendono attualmente il miglior marcatore della ...