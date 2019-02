La Casa di Jack | l’immenso e brutale film di Lars von Trier in sala | ma sarà vietato ai

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Bambini uccisi con un fucile da caccia, un anatroccolo a cui viene staccata una zampa con una tenaglia, donne strozzate a mani nude e quando sono agonizzanti infilzate con un punteruolo nel cuore (da cui zampilla sangue come una fontana), un seno amputato che diventa un borsellino per i centesimi. Il campionario di efferatezze, dettagli cruenti, irrefrenabile sadismo, sono tutti concentrati in unimmenso, magmatico, provocatorio ecome The house thatbuilt – Ladi. L’ultimodivonche esce in Italia, grazie a Videa, il 28 febbraio 2019, in due versioni. Una italiana “depurata” dalle scene più violente e un’altra in lingua originale che rispetterà i voleri del regista danese (due ore e trenta di durata). Entrambe le versioni, come forse non è mai storicamente capitato, sono vietate ai minori di 18 anni.Sono cinque gli “incidenti”, ma ...

