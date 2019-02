La Camera degli Stati Uniti ha votato contro lo stato di emergenza voluto da Trump per

Rifiutano la scuola e vivono chiusi in Camera. I numeri degli hikikomori in Italia : In Italia sono sempre di più gli hikikomori: i giovani che smettono di andare a scuola, non escono di casa (e a volte nemmeno dalla propria stanza) e Rifiutano il contatto con amici, insegnati e parenti. In altre parole, si isolano, come suggerisce il termine giapponese che significa “stare in disparte”. Quanti sono? È ancora presto per avere un quadro completo, alcune stime (non ufficiali) riportano almeno 100.000 casi. Quel che ...