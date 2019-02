Kashmir | Pakistan | mortai India uccidono 6 civili

India - raid aereo contro i ribelli del Kashmir in Pakistan. Uccisi 350 jihadisti : raid aereo India no a Balakot contro i ribelli del Kashmir pakistano. Nelle operazioni, secondo quanto riferisce l'agenzia Pti riportando alcune fonti di governo India no, sarebbero morti 325 militanti e 25 addestratori di Jaish-e-Mohammad (JeM, l'Esercito di Maometto). L'intervento arriva in risposta all'attentato suicida del 14 febbraio scorso rivendicato dai terroristi irredentisti islamici costato la vita a 46 soldati India ni. Il raid ha ...

Raid delle forze indiane in Kashmir - la reazione del Pakistan : «Pronti a ogni eventualità» : Tensione altissima tra India e Pakistan, come non accadeva da decenni, dopo il Raid aereo delle forze indiane in Kashmir. Il sottosegretario agli Esteri indiano, Vijay Gokhale, ha spiegato che New ...