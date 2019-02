Kashmir - Pakistan abbatte due jet indiani - FOTO : ...

Battaglia nei cieli del Kashmir - il Pakistan abbatte un jet indiano : è la mattina di mercoledì. Uno stormo di caccia da combattimento F-16 decolla da una base del Pakistan . La missione è precisa: bombardare le postazioni militari oltre Linea di Controllo nella parte del Kashmir sotto controllo indiano, in questa regione contesa tra le due potenze nucleari. Motivazione: vendicare il bombardamento indiano di martedì. ...

Kashmir - Pakistan : “Abbattuti due jet di New Delhi”. India : “No - uno solo”. Cina - Ue e Usa : “Evitare azioni militari” : Quello che finora è certo è che due velivoli sono stati abbattuti, ma India e Pakistan danno due versioni diverse. Il terreno di scontro è di nuovo il Kashmir , lo stato conteso da decenni dai due paesi. L’aeronautica di Islamabad, che ha chiuso lo spazio aereo a tutti i voli commerciali, riferisce di avere abbattuto due jet India ni che avrebbero superato il confine fra i due paesi nella regione e hanno catturato i due piloti. Uno degli ...

India-Pakistan - prove di guerra aerea sui cieli dei Kashmir : La Cina oggi ha invitato alla moderazione e al dialogo.Il confronto rappresenta la prima grossa crisi in politica estera per il leader pachistano, vicino ai militari e giunto al potere lo scorso anno ...

Pakistan abbatte due aerei indiani - si sfiora guerra in Kashmir. Sale la tensione tra le due potenze nucleari : A parole, sia India che Pakistan rifuggono dall'ipotesi di una nuova guerra per il Kashmir ma la tensione tra i due acerrimi nemici, e potenze nucleari, ha registrato una nuova escalation, con reciproci raid aerei lungo il confine de facto nella regione contesa. Il governo di Islamabad sostiene di aver abbattuto due caccia indiani e di aver catturato i piloti, mentre New Delhi riferisce di aver perso un solo Mig21 e di aver distrutto un jet ...