Kashmir | Pakistan abbatte due jet indiani | catturato uno dei piloti - Il premier | ' Invito

Il Pakistan abbatte due caccia indiani - alta tensione in Kashmir - : Jet di Islamabad hanno violato lo spazio aereo del Kashmir indiano. L'incursione arriva dopo il raid dei caccia di New Delhi che hanno bombardato "accampamenti di estremisti" nel Kashmir Pakistan o. I ...

Due jet indiani abbattuti in Pakistan - sale la tensione nella regione contesa del Kashmir . Chiuso lo spazio aereo ai voli commerciali : L’aeronautica pachistana ha abbattuto due jet indiani che avrebbero superato il confine fra i due paesi nel nella contesa regione del Kashmir e hanno catturato un pilota. Lo riferisce un portavoce militare. Uno dei veli voli colpiti è precipitato nella parte pachistana del Kashmir mentre l’altro sul territorio indiano della regione himalayana. Il generale Asif Ghafoor, portavoce delle forze armate pachistane, ha confermato in un tweet ...

India - raid aereo contro i ribelli del Kashmir in Pakistan. Uccisi 350 jihadisti : raid aereo India no a Balakot contro i ribelli del Kashmir pakistano. Nelle operazioni, secondo quanto riferisce l'agenzia Pti riportando alcune fonti di governo India no, sarebbero morti 325 militanti e 25 addestratori di Jaish-e-Mohammad (JeM, l'Esercito di Maometto). L'intervento arriva in risposta all'attentato suicida del 14 febbraio scorso rivendicato dai terroristi irredentisti islamici costato la vita a 46 soldati India ni. Il raid ha ...

Raid delle forze indiane in Kashmir - la reazione del Pakistan : «Pronti a ogni eventualità» : Tensione altissima tra India e Pakistan, come non accadeva da decenni, dopo il Raid aereo delle forze indiane in Kashmir. Il sottosegretario agli Esteri indiano, Vijay Gokhale, ha spiegato che New ...