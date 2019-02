Juventus | problema alla caviglia per Cristiano Ronaldo | nelle prossime ore farà gli esami

Napoli-Juventus vietata agli stranieri. Il problema sarà risolto o resteranno fuori? : Ordine pubblico La gestione e la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli continua a offrire sorprese. E non sono mai sorprese gradite. Innanzitutto il diverso trattamento riservato ai tifosi della Juventus che, a differenza dei tifosi del Napoli allo Stadium, possono acquistare il biglietto nel settore ospiti anche se residenti a Torino. Ma questo aspetto probabilmente è quello meno rilevante. Ce n’è poi un altro, e cioè la vendita in ...

Juventus : problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita : Juventus: problema al cuore per Khedira. Operazione riuscita Un fulmine a ciel sereno. Un’espressione azzeccata per descrivere il momento della Juventus in questa fase così delicata della stagione, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sami Khedira, centrocampista tedesco della Vecchia Signora, durante l’allenamento di ieri ha riscontrato problemi respiratori che hanno mandato ...

Juventus in crisi - Pistocchi lancia bordate : “è Allegri il problema” : La Juventus è in piena crisi. La 22^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, per i bianconeri non è sicuramente un buon momento. La squadra di Allegri si è fermata di nuovo dopo la debacle contro l’Atalanta, in casa contro il Parma è arrivato solo un pareggio che ha fatto emergere tutti i limiti di una squadra che sembrava imbattibile. In particolar modo a fare discutere sono state le dichiarazioni ...

Pistocchi individua il vero problema della Juventus - : I tanti attaccano l'ex movilista di Mediaset, scrivendo: "Un problema vincente direi , lo cerca mezzo mondo" o anche "Perché il Real di Zidane faceva bel gioco? Vabbè sono gusti. Il gioco di Allegri ...

De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Ha un solo problema : la Juventus : È antipatico perché dice la verità Non esiste persona più difficile, complessa, ma nello stesso tempo capace, cruda e sincera di Aurelio De Laurentiis. Artefice di grandi intuizioni, talvolta imprevedibili, vedi l’ingaggio di Ancelotti, e non l’avrei mai detto io per primo, ma nello stesso capace di perdersi, talvolta, per questioni di lana caprina. È nel suo carattere, di persona, ma pochi lo sanno, che nonostante il cognome che ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Juventus - problema ai flessori per Mandzukic : Supercoppa a rischio : TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri . Nell'allenamento di oggi si è fermato Mario Mandzukic che ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere ...