Juventus | Cristiano Ronaldo a rischio per il Napoli

Mercato Juventus - già ripagato Cristiano Ronaldo : ecco come - i dettagli : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a far cassa dopo alcune cessioni che consentiranno al club bianconero di ripagare interamente Cristiano Ronaldo. Di fatto, dopo l’ultima cessione ufficiale di Audero alla Sampdoria, affare da 20 milioni di euro, la Juventus incasserà circa 60 milioni dalle ultime cessioni. 18 milioni da Sturaro, 9 milioni da Cerri, […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo non pensa all'addio : è felice a Torino : Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che vorrebbero una separazione, a fine stagione, fra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Questa mattina, però, il quotidiano sportivo 'Tuttosport' ha rivelato in esclusiva che CR7 è felice in bianconero e che non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Infatti, non è arrivata nessuna offerta da parte del Manchester United né al giocatore né alla società bianconera. Ma soprattutto Cristiano Ronaldo è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Don Balon : “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus” : vuole tornare al Manchester United Incredibile dalla Spagna “Ronaldo vuole lasciare la Juventus” Il giornale spagnolo on line “Don Balon” lascia tutti spiazzati. Cristiano Ronaldo sembrerebbe già stufo dell’avventura italiana ed è pronto a lasciare i bianconeri per riabbracciare il suo primo amore: il Manchester United. “Ronaldo – dicono – non ha trovato alla Juventus quella grandissima squadra che credeva e gli hanno promesso, ...

Calciomercato Juventus : Cristiano Ronaldo starebbe trattando l'addio : C'è notevole delusione in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi davvero molli di fronte alla grinta degli avversari. I due gol sono arrivati dalla coppia dei centrali difensivi di Simeone, Gimenez e Godin, simboli della garra che da sempre contraddistingue questa squadra. Un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo un fantasma in Champions League : ecco le cifre - e non tornano - : Il problema della Juventus è che non perde mai. Se non perdi mai, quando ti capita, la gente perde la testa. Nel caso specifco ha completamente sbroccato , la gente, , del resto la partita era ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo provocato a fine partita - lui risponde : 'Vediamo chi passa' : La Juventus, ieri sera, ha perso 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli Ottavi di finale di Champions. La prestazione dei bianconeri non è stata delle migliori e il risultato mette a rischio il passaggio del turno. Al termine della partita in casa Juve c'era del nervosismo ed è normale che sia così visto che le aspettative dei bianconeri erano altre. Sicuramente questa sconfitta non è piaciuta al Presidente Andrea Agnelli e a tutta ...

Juventus “cornuta e mazziata” : Cristiano Ronaldo e la “manita” per le 5 Champions vinte proprio … contro i bianconeri! : Un Cristiano Ronaldo mai così scarso in campo e nervoso fuori, ieri sera ha mostrato la “manita” per rivendicare le sue 5 Champions League vinte con Manchester United (1) e Real Madrid (4) prima nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid e di Simeone, successivamente verso i giornalisti mentre usciva dallo stadio. Ma quella “manita” non è piaciuta neanche ai tifosi della Juventus, perchè Ronaldo quelle ...

Juventus - obiettivo remuntada per i bianconeri : Cristiano Ronaldo suona la carica sui social : I giocatori della Juventus hanno già messo nel mirino la gara di ritorno, in cui dovranno ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano “E’ stata una serata difficile. Ora crediamoci fino alla fine“. E’ l’esortazione su twitter di Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo il ko per 2-0 dei bianconeri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a Madrid contro l’Atletico. Alfredo Falcone ...

Juventus – Gesto Ronaldo - Cristiano si ripete in zona mista : “io ho 5 Champions - l’Atletico invece…” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ‘attacca’ ancora l’Atletico Madrid: il Gesto furioso in zona mista dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League Serata amara per la Juventus ieri al Wanda Metropolitano: i bianconeri hanno perso 2-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata di spettacolo, colpi di scena, gol annullati, esultanze… appariscenti e risposte ...

Atletico-Juventus - Cristiano Ronaldo non si arrende : 'Una serata difficile - crediamoci. Fino alla fine' : 'E' stata una serata difficile, ora crediamoci. Fino alla fine'. Poche parole, così Cristiano Ronaldo commenta dal suo profilo Instagram la sconfitta di Madrid. Dando appuntamento a Torino, a metà ...