Juve | si ferma Ronaldo | caviglia dolorante

Lukaku-Juventus - colpo di scena dall’Inghilterra : arriva la conferma : LUKAKU JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “The Sun“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente l’evolversi della situazione tra il Manchester United e Lukaku. L’attaccante belga sarebbe pronto a dire addio al club inglese, strizzando l’occhio in maniera netta e decisa alla Juventus. Un occhiolino che Paratici potrebbe decidere di cogliere al volo. […] More

Icardi-Juventus - ora cambia tutto : nuovo retroscena - c’è la conferma! : ICARDI JUVENTUS- Clima teso in casa Inter tra Mauro Icardi e la società nerazzurra. Come noto, ora come ora, l’attaccante argentino resta fermo ai box per infortunio. Un ko che potrebbe escludere l’attaccante anche dal prossimo match di campionato contro il Cagliari. Un’esclusione che potrebbe coincidere con la conferma del caso, il quale potrebbe risolversi […] More

Marcelo-Juventus - ora c’è la conferma : “Andrà alla Juve” : MARCELO JUVENTUS- Come riportato Schlieper, procuratore di Nicolas Tagliafico, ai microfoni di “Radio Rivadavia”, Marcelo sarebbe ormai ad un passo dalla Juventus. Giusto procedere per ordine e spiegare la situazione. L’agente del terzino dell’Ajax ha confermato la possibilità di un passaggio del suo assistito in maglia Real Madrid, un trasferimento che potrebbe essere avvallato dalla […] More

Juve - Ronaldo si è fermato al Wanda : è triste - ma prepara già la riscossa : Massimiliano Allegri, 51 anni, assieme a Cristiano Ronaldo, 34 Cristiano Ronaldo è un bambino di 34 anni. Sarà per questo che piace così tanto ai piccoli di ogni età e di ogni latitudine: Cristiano è ...

‘Abisso’ Inter - la Roma invece continua la scalata verso il terzo posto : la Juve si conferma in difficoltà mentre il Napoli dimostra come si gioca a calcio : In attesa del recupero del match rinviato tra Lazio e Udinese, è andata in archivio la 25^ giornata del campionato di Serie A. Questa volta partiamo dal posticipo e dal match tra Fiorentina e Inter, partita scoppiettante e terminata con il risultato di 3-3. Tanti episodi da Var e nonostante qualche disattenzione dal campo l’arbitro Abisso aveva preso tutte le decisioni in modo corretto, fino agli ultimi minuti di gara quando è stato ...

Juve - a Bologna ridono Dybala e Perin. CR7 si ferma a 9 gol in trasferta di fila : Ci sono numeri e numeri. Alcuni fanno sorridere Massimiliano Allegri, altri meno. La Juventus che ricomincia a vincere dopo la batosta di Madrid non sarà trascendentale , l'1-0 al Bologna sa tanto di ...

Zidane-Juventus - scelto il dopo Allegri : c’è la nuova conferma : ZIDANE JUVENTUS- Un addio ad Allegri che potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. La Juventus medita e riflette sul futuro. L’attuale tecnico bianconero potrebbe lasciare Torino dopo 5 anni. 5 anni fatti di successi, gioie e dolori. Tutto dipenderà dalla volontà del diretto interessato, ma soprattutto dalle scelte della società […] More

Shock Juve - Khedira fermato per aritmia atriale : ARTIMIA Khedira – Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Atletico Madrid, in programma mercoledì alle 21:00 al Wanda Metropolitano e valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Nella lista non figurano Douglas Costa, che prosegue nel suo programma di recupero, e Sami Khedira ...

Juventus - Khedira si ferma : ha un'aritmia atriale : Nuovo stop per Sami Khedira. la natura del problema stavolta è completamente diversa: il tedesco soffre di una aritmia atriale, come comunicato dalla stessa Juventus appena terminata la conferenza ...

Isco-Juventus - ora arriva la conferma : dettaglio fondamentale : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, Isco avrebbe fornito ufficialmente un assist al bacio alla Juventus per il suo ipotetico passaggio in bianconero in vista della prossima stagione. Il giocatore sarebbe pronto al passaggio dallo sponsor “Nike” a quello “Adidas“, una mossa che potrebbe agevolare il suo arrivo a Torino. Detto […] More

Juventus - Partici attaccato da Marotta : 'Sua affermazione fuori luogo' : Ieri mattina Fabio Paratici ha parlato a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1 toccando diversi argomenti. Il ds della Juventus ha spiegato anche cosa è successo la scorsa estate con Icardi. Il dirigente bianconero ha solo raccontato che la Vecchia Signora chiese informazioni sull'argentino e niente di più. A Milano però non hanno preso bene le parole di Fabio Paratici e Beppe Marotta si è subito affrettato a rispondere al suo ex compagno di ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Icardi-Juventus - altro retroscena : ora arriva una nuova conferma : ICARDI JUVENTUS- Icardi resterà all’Inter o abbraccerà i colori bianconeri? Futuro ancora da decidere e valutare, ma la sensazione è che l’attaccante nerazzurro farà parlare ancora a lungo di sè. Oggi, il presidente nerazzurro, ha colto l’occasione per confermare l’incedibilità del suo attaccante argentino. Zhang ha ammesso: “Non venderemo Icardi alla Juventus”. Tuttavia, la potenziale […] More

Juventus - Dybala ritrovato. E Paratici lo conferma per il futuro : Juventus, Dybala è ritrovato – Mentre alla Juventus si coccolano un Dybala ritrovato (nell’umore, nelle prestazioni e in zona gol) n casa Inter è di stretta attualità la vicenda legata al futuro di Mauro Icardi. In meno di una settimana si è passati da un rinnovo “in progress” alla decisione della società di spodestare l’argentino […] L'articolo Juventus, Dybala ritrovato. E Paratici lo conferma per il futuro proviene da Serie A News ...