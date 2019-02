Johnny Cage farà parte del roster di Mortal Kombat 11

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)11 ha rapidamente svelato il suosin dalla suo annuncio avvenuto a dicembre e oggi, apprendiamo che la lista dei combattenti si è ampliata.è stato svelato come uno dei combattenti del gioco. Un reveal streaming è atteso per oggi, riporta Gamerevolution.è il quattordicesimo combattente ad essere ufficialmente annunciato da NetherRealm. Tuttavia, questo numero è destinato a salire una volta che saranno presentati Liu Kang, Kung Lao, Cassiee Kitana, che sono stati tutti mostrati in qualche modo ma stranamente non sono stati rivelati comedelLa presenza diera stata già svelata in realtà. Durante uno dei trailer dietro le quinte del gioco, c'era un monitor con un'immagine ferma che sembrava molto simile a. Che si tratti di un suggerimento intenzionale o meno, sembra che sia diventato realtà.Leggi ...

