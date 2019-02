Ivana Icardi contro Wanda Nara | Rivoglio mio fratello

Ivana Icardi asfalta Wanda Nara : "Rivoglio mio fratello" : Wanda Nara, Mauro Icardi, Ivana Icardi e adesso anche il fratello. Barbara d'Urso, a "Domenica Live", scrive un nuovo capitolo della telenovela 'Icardi, una famiglia nel pallone'. Ivana parla a ruota ...

Ivana Icardi asfalta Wanda Nara : 'Rivoglio mio fratello' : Wanda Nara, Mauro Icardi, Ivana Icardi e adesso anche il fratello. Barbara d'Urso, a "Domenica Live", scrive un nuovo capitolo della telenovela 'Icardi, una famiglia nel pallone'. Ivana parla a ruota ...

Ivana Icardi se la prende con Wanda : "Per lei Mauro è un bancomat" : Vuole dimostrare al mondo che siamo una famiglia felice. E quando ho detto che non eravamo una famiglia sono andati a trovare mio padre e con la figlia di mio padre che non l'avevano mai vista ed ...

Ivana Icardi : "Mauro è cieco - non vede la realtà" : Se è vero che tutti i nodi vengono al pettine, quello che si sta trovando davanti Wanda Nara non è veramente un nodo da poco. Continua infatti la telenovela tra lei e la sorella di Icardi Ivana . ...

Ivana e Guido Icardi contro Wanda Nara : “Usa Mauro come un bancomat” : La sorella e il fratello di Icardi a Domenica Live attaccano Wanda Nara Ivana Icardi, sorella del più famoso Mauro, è tornata all’attacco. Ospite di Domenica Live l’argentina si è scagliata contro la cognata Wanda Nara, con la quale non ha più rapporti da tempo. “Se Mauro mi ha attaccato sui social, è perché dietro […] L'articolo Ivana e Guido Icardi contro Wanda Nara: “Usa Mauro come un bancomat” proviene da ...

Ivana Icardi : ‘Per Wanda Nara mio fratello Mauro è solo un bancomat’ : Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell’Inter, è ancora al centro di accese polemiche. Il giocatore è fermo ormai da settimane, ufficialmente per un problema al ginocchio anche se di fatto gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno smentito che il problema si sia aggravato dall'inizio della stagione. Sono in tanti a pensare che quella dell'attaccante sia una scelta, legata al provvedimento del club che gli ha tolto la fascia di ...

Ivana Icardi sorella di Mauro/ Piange : 'Per Wanda Nara è un bancomat' - Domenica Live - : Ivana Icardi Rivero, sorella di Mauro, parla a Domenica Live di Wanda Nara e dell'influenza che la procuratrice avrebbe sulla vita del campione dell'Inter.

Ivana Icardi - la sorella di Mauro attacca Wanda Nara : «Piange solo per fare lo show» : Ivana, sorella del calciatore Mauro Icardi torna a parlare a Domenica Live del difficile rapporto con il fratello e con la moglie Wanda Nara. «Io amo mio fratello, lui non lo capisce....

Ivana Icardi SORELLA DI MAURO/ Piange : 'Mamma non merita questo' - Domenica Live - : IVANA ICARDI Rivero, la SORELLA di MAURO attaccante dell'Inter oggi, Domenica 24 febbraio 2019, sarà a Domenica Live parlando del papà e di Wanda Nara.

Inter - Ivana Icardi attacca ancora Wanda : 'Non più Capitano? Se solo avesse una persona seria alle spalle...' : È il caso di Ivana Icardi , sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: 'Cronaca di una morte annunciata. Povero mio ...

Wanda Nara risponde a Ivana Icardi : "Giudicare le persone definisce chi sei" : In questi giorni Ivana Icardi, sorella di Mauro capitano dell'Inter, sta attaccando pesantemente la cognata Wanda Nara. Il rapporto tra le due non sono per niente buoni e pare nemmeno si frequentino. La sorella del bomber nerazzurro ha attaccato Wanda e in più di una ripresa: "Mamma mia... Lì dovremmo essere seduti i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare la testa da una persona di questo genere a un bravo ...

Ivana Icardi - bordata contro Wanda : "Cosa peggiore che potesse capitarci" : Nostalgica e velenosa. Non si può che definire così la sorella del capitano dell'Inter, Mauro Icardi . Ivana ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Twitter, corredato da dichiarazioni pungenti e ...

Ivana Icardi - che attacco a Wanda Nara : 'Ma quale famiglia unita - lei non ha idea. Sa solo postare foto' : Ivana Icardi durissima contro Wanda Nara 'Quando la pianterà cercare di dimostrare al mondo che mio fratello ha un rapporto con la mia famiglia?', si chiede poi la sorella di Mauro Icardi. Ivana ...

Ivana Icardi sbugiarda Wanda : 'Al suo posto sarei andata da uno specialista'. Ecco tutti i post al veleno della cognata : Quando la pianterà cercare di dimostrare al mondo che mio fratello ha un rapporto con la mia famiglia? posta solo tante foto per mostrarsi nella ragione. I rapporti familiari si coltivano ...