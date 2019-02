Italia | a gennaio peggiora saldo commercio estero extra Ue

Energia elettrica : a gennaio 2019 la domanda in Italia è stata di 28 - 4 miliardi di kWh : Nel mese di gennaio 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 28,4 miliardi di kWh, in aumento del 4,3% rispetto allo stesso mese del 2018. L’andamento della domanda ha risentito principalmente dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, a parità di giorni lavorativi (22) gennaio ha fatto registrare una temperatura media mensile inferiore di 3°C ...

Conto corrente bancario e Poste Italiane : controlli della Finanza da gennaio : Conto corrente bancario e Poste Italiane: controlli della Finanza da gennaio controlli del Fisco su Conto corrente bancario e postale Un’altra misura si affaccia all’orizzonte nella lotta all’evasione fiscale. Un emendamento al decreto fiscale presentato da Emiliano Fenu (M5S) prevede la possibilità di estendere alla Guardia di Finanza il controllo sul Conto corrente bancario e postale. Questa attività dovrà avvenire di concerto con l’Agenzia ...

Concorsi pubblici gennaio 2019 per diplomati e laureati al nord Italia : Concorsi pubblici gennaio 2019 per diplomati e laureati al nord Italia Concorsi pubblici di gennaio 2019 Nuovi Concorsi pubblici del Comune di Milano per Istruttori Servizi Educativi, del Politecnico e del Policlinico San Martino di Genova per laureati e diplomati in scadenza a gennaio 2019. Il Comune di Milano ha indetto un bando di concorso per 51 posti come Istruttore dei Servizi Educativi per la Scuola dell’Infanzia categoria C – ...

Immigrati - dal 1 gennaio sbarcati in Italia solo in 202 : meno 95% rispetto allo stesso periodo del 2018 : Il Viminale aggiorna il dato sugli sbarchi di Immigrati in Italia dal 1 gennaio. Lo fa periodicamente ogni decina di giorni per tradurre in numeri reali gli effetti della politica dei 'porti chiusi' varata lo scorso autunno. E dopo anni passati a contare a migliaia e migliaia i disperati che venivano scaricati sulle nostre coste da scafisti e navi delle Ong, quei ...

A gennaio nuova frenata dell'economia Italiana : scende indice Pmi : Pubblicati anche i Pmi di Francia e Germania: per l'economia francese, l'indice generale risale a 48,2, 47,9 nellarilevazione precedente,, mentre quello dei servizi segna 47,8, da 47,5,. La Germania,...

Italia - Pmi servizi in contrazione a gennaio : Il settore Italiano dei servizi a gennaio si è contratto dopo due mesi di lieve espansione, evidenziando la persistente debolezza della terza economia della zona euro. L'indice IHS Markit che misura l'attività nei settore dei servizi è sceso a 49,7 a gennaio da 50,5 di dicembre, leggermente sotto la soglia di 50 che separa la crescita dalla ...

Economia Italiana a gennaio si contrae - giù Pmi : L'indice Pmi, purchasing managers' index, che monitora l'attività economica scende, a gennaio, al di sotto della soglia dei 50 punti che separa l'espansione della contrazione economica a gennaio. L'...

Groupe PSA Italia : nuovo record a gennaio : Dopo aver chiuso il 2018 con il massimo storico di vendite, anche il 2019 per Groupe PSA si apre con un nuovo record: a gennaio in Italia sono state immatricolate 32.733 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari a una quota di mercato record del 18,4%, guadagnando 2,1 punti […] L'articolo Groupe PSA Italia: nuovo record a gennaio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Mercato auto - vendite in salita in Italia : -7 - 5% a gennaio. Quelle a benzina superano le diesel : prima volta dal 2003 : TORINO - Parte con il segno meno il Mercato dell' auto del 2019. in Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture, in calo del 7,55% rispetto a gennaio 2018, quando erano ...