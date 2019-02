Isola dei Famosi 2019 | settima puntata in diretta | eliminate le Mihajlovic

davidemaggio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)deiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras.dei: laminuto per minuto della21.34: La voce narrante dell’deiripercorre gli ultimi giorni vissuti dai naufraghi.21.36: Alessia Marcuzzi, già al centro dello studio, annuncia al pubblico che dalla prossimana il reality andrà di lunedì: “L’torna al suo giorno classico”. Poi saluta le opinioniste e ricorda il televoto ancora aperto.21.38: Collegamento con la palapa, dove ci sono Alvin e i naufraghi. E via al primo tema della: Soleil contro il resto del gruppo. “Non è stata molto ben vista ...

