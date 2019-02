Inutile dire ‘largo alle nuove generazioni’ Basta fargli spazio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ho parlato con un uomo dei problemi di quest’Italia. Ci siamo arrivati per gradi, ché non ci si può certo immergere in discorsi così profondi partendo dal fondo. Un pasticcio burocratico ha inclinato la discussione sulla gestione della nostra città, che pendendo ha toccato le politiche per il Mezzogiorno, che protendendosi ha colpito la tessera coi mali del Paese, in un domino un po’ casuale ma che in fondo non lo è quando hai delle opinioni e la voglia di discuterne.Non serve che vi descriva quest’uomo: per arrivare al senso del mio discorso basteràche aveva almeno il doppio e più dei miei anni ma nessuna voglia di desistere dal cambiare il mondo.bbero ammirevole. Nelle frasi e negli occhi, la rigida convinzione di sapere esattamente come fare a risolvere le cose. Lui sa, perché lui, in vita sua, ha fatto. Ho stimato la sua voglia, la determinazione di voler prendere in ...

