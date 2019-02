Interessanti dichiarazioni sulla pubblicazione di Psychonauts 2

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Double Fine ha condiviso delleinformazioni riguardo il lancio di2, come infatti riporta VG247 Starbreeze non sta passando il migliore dei suoi periodi e tutto questo potrebbe mettere a rischio ladell'atteso gioco.Il lancio di2 è atteso per quest'anno, e il capo di Double Fine, Tim Schafer, ha dichiarato di non aver motivo di credere che Starbreeze si trovi in una condizione id dover abbandonare lo sviluppo del gioco, nonostante i problemi finanziari che sta passando. Non crede inoltre ci potranno essere problemi riguardo il lancio del sequel di, il progetto è infatti sostenuto da una serie di finanziatori che dovrebbero rendere lo sviluppo possibile.Cosa ne pensate del franchise di? Lo state aspettando anche voi?Leggi altro...

