Inter - occhi su Federico Navarro del Deportivo Talleres : c’è da battere però la concorrenza dell’Atletico Madrid : Il club nerazzurro ha messo nel mirino il centrocampista classe 2000 del Talleres, sul quale però c’è anche l’Atletico Madrid Nome nuove sul taccuino dell’Inter, il club nerazzurro sta seguendo infatti Federico Navarro, giovane classe 2000 di proprietà del Deportivo Talleres. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, sul giocatore avrebbe drizzato le antenne anche l’Atletico Madrid, iscrittosi alla corsa per ...

Inter - Ranocchia come esempio di leadership e professionalità : Quando sei stato capitano di un gruppo, se lo hai fatto bene e per davvero, lo resti sempre. Anche quando poi l'età avanza, arrivano nuovi campioni e la tua presenza in campo diventa piano piano ...

Dai fischi agli applausi : l'Inter riscopre Ranocchia - il capitano senza fascia : MILANO - 'La fascia non è un titolo nobiliare', dice Samir Handanovic neo-capitano dell' Inter al posto di Icardi. E forse non è nemmeno necessario avere la fascia per essere un capitano. È l'esempio ...

Fiorentina-Inter - le quote di Planetwin365 : Inter favorita - ma occhio al risultato più atteso : Fiorentina-Inter, Lautaro Martinez e compagni al Franchi per fermare i Viola ancora imbattuti nel 2019: le quote di Planetwin365 sul match Allontanata la crisi, l’Inter ha ora un altro scoglio da superare: la Fiorentina, ancora imbattuta dall’inizio dell’anno, e che con i tre punti potrebbe agguantare momentaneamente la Lazio, in attesa del recupero con l’Udinese. I nerazzurri, che avevano conquistato appena un punto contro Sassuolo, ...

Inter Rapid Vienna - Ranocchia in gol : il capitano alternativo amato da tutti : Ha aspettato il suo momento in silenzio, senza mai una polemica, ma allenandosi in maniera dura e intensa con la professionalità che lo ha sempre contraddistinto in una carriera dove, almeno fino a ...

Inter - Ranocchia toglie la maschera a Spalletti : La Gazzetta dello Sport parla della sfida di Europa League tra Inter e Rapid e spiega come il gol di Ranocchia abbia portato un bel sorriso sul volto di Luciano Spalletti. 'Guarda dall'altra parte anche Luciano ...

Vecino - Ranocchia - Perisic - Politano : l'Inter non sente nostalgia di Icardi : l'Inter ha battuto 4-0 il Rapid Vienna e si è qualificato agli ottavi Europa League: Vecino 11', Ranocchia 18', Perisic '80, Politano '87. Nell'andata dei sedicesimi l'Inter aveva vinto 1-0.

Inter-Rapid Vienna 4-0 : gol di Vecino - Ranocchia - Perisic e Politano : Così si rischia quasi di non riconoscerla. L'Inter si prende una sera libera dal suo lavoro a tempo pieno da produttrice di casini, complicazioni ed epica. Sarà che l'Europa League, a questi livelli, ...

Europa League - Inter agli ottavi con “goleada” nel segno di Ranocchia e super-Perisic : L’Inter vince e convince anche senza Mauro Icardi, 4 reti rifilate al Rapid Vienna e qualificazione agli ottavi ottenuta senza affanni L’Inter approda agli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri si impongono nettamente a San Siro per 4-0 sul Rapid Vienna dopo il successo per 1-0 in trasferta. In rete per la squadra di Spalletti sono andati Matias Vecino all’11’ del primo tempo e Andrea Ranocchia al ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 - Europa League : i nerazzurri volano agli ottavi. Vecino - Ranocchia e Perisic a segno : L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europa League, tutto davvero molto facile per i nerazzurri che hanno liquidato il Rapid Vienna con un comodo 4-0 dopo che avevano vinto l’andata dei sedicesimi per 1-0. I nerazzurri non hanno avuto alcun problema a sbrigare la pratica di fronte al pubblico di San Siro e possono proseguire l’avventura nella seconda competizione continentale per importanza: domani, ...

Operazione Europa League - riportiamo il trofeo in Italia : Napoli ed Inter dominanti - ma occhio alle insidie per gli ottavi : Europa League, Napoli ed Inter hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione nella quale puntano senza mezzi termini al titolo La due giorni di Europa League, “allungata” dalla gara tra Lazio e Siviglia di ieri, ha dato i propri esiti. L’Italia può sorridere solo in parte, data l’eliminazione proprio della squadra di mister Simone Inzaghi per mano degli spagnoli. Oggi invece due promozioni ...

L'Inter "smaschera" Icardi e i tifosi insorgono : "La fascia mettila al ginocchio" : L' Inter ha rotto gli indugi e a distanza di una settimana dall'aver tolto la fascia di capitano a Mauro Icardi, ha anche deciso di sottoporlo ad una risonanza magnetica e ad altri esami specifici per ...

L'Inter : «Per Icardi nessun nuovo problema al ginocchio». E ora? : Cuccioli di labrador, coltelli e risonanze. Nella sit com con l'audience più elevata dell'inverno, Icardi vs Inter, nuovi episodi si aggiungono alla serie. Dunque nell'ordine: dopo un compleanno in ...