Infantino | «Mondiale a 48 in Qatar | vogliamo ci sia anche l' Italia»

Ceferin si oppone al Mondiale a 48 squadre - la replica di Infantino è durissima : “non decide la Uefa” : Intercettato all’hotel Hilton di Roma, il presidente della Fifa ha replica to con fermezza al numero uno dell’Uefa “ Ceferin boccia il Mondiale a 48 squadre ? Ne discuteremo, parliamo con tutti e ascoltiamo le federazioni. Poi si vedrà. Non penso che la Uefa partecipi a un Mondiale , sono le federazioni che partecipano e sta a loro esprimersi per prime”. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , intercettato dai ...

Calcio - possibili novità in arrivo dalla FIFA. Il presidente Gianni Infantino : “Qatar 2022 con 48 squadre e nuovo Mondiale per club” : Intervistato da Sky Sport in occasione della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards 2019 tenutasi ad Abu Dhabi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato diverse novità per le prossime stagioni. Per prima cosa ha presentato la sua idea circa il Mondiale per club, competizione che fatica a raccogliere successi di pubblico nella sua confermazione atturale: “Le folle non sono pazze per questa competizione, come avviene ad ...