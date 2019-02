Infantino | Elezione Gravina lungimirante

Fifa - Infantino incassa l’appoggio del Sud-Est asiatico per la sua rielezione a presidente : Il congresso Fifa è fissato per il 5 giugno a Parigi e finora non ci sono sfidanti per l’attuale presidente Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, potrà contare sui voti del Sud-Est asiatico quando si candiderà alla rielezione nel congresso dell’organo di governo del calcio mondiale a giugno 2019. Il gruppo ASEAN (AFF) composto da 12 nazioni all’interno della confederazione asiatica AFC ha dichiarato sabato che il ...