Infantino e il caso Icardi | ' Si può recuperare' Sugli arbitri | ' Sosteniamoli | sono umani'

sport.sky

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) E alla fine il "" arrivò... alla Fifa. Tra i tanti commenti sulla vicenda, infatti, è arrivato anche quello del presidente della Fifa, Gianni, che ha parlato più in veste di ...

Sport_Mediaset : Il caso-#Icardi-#Inter arriva alla #Fifa. Il presidente #Infantino: 'Spero in un accordo'. Il numero uno del calcio… - SantellaMarco : RT @Sport_Mediaset: Il caso-#Icardi-#Inter arriva alla #Fifa. Il presidente #Infantino: 'Spero in un accordo'. Il numero uno del calcio mon… - marcoconterio : #Infantino dice che 'in italia gli stadi sono peggio che in Gabon'. Ovvero dove gli stadi sono stati costruiti gra… -