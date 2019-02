Indonesia | crolla miniera illegale | almeno 60 morti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Un crollo si è verificato in unaa Bolaang Mongondow, nell’isola di Sulawesi, in: decine di persone sono rimaste sepolte. Un portavoce dell’Agenziana per i disastri ha riferito che il grave incidente è stato causato dal cedimento delle travi di sostegno, per effetto “dell’instabilità del terreno e delle gallerie troppo numerose“. Finora sono state tratte in salvo 13 persone, ma le vittime sarebbero60.L’estrazione di oro su piccola scala è proibita in, ma resta una pratica diffusa nelle aree rurali.L'articolo60Meteo Web.

